Чт, 19.05.2022
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Мартиньш Ванцанс, член правления Enefit

Мария Голубева вернулась в Сейм

Мария Голубева ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня Сейм возобновил мандат депутата Марии Голубевой ("Для развития/За!"), которая на этой неделе подала в отставку с должности министра внутренних дел.

В связи с возвращением Голубевой в Сейм мандата лишился Марис Мичеревскис, который до этого работал в парламенте с так называемым мягким мандатом.

Ранее Мичеревскис сообщил агентству LETA, что, скорее всего, вернется в Рижскую думу.

Как сообщалось, Национальное объединение на прошлой неделе потребовало от премьер-министра Кришьяниса Кариньша отставки Голубевой в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы, в противном случае обещая выйти из правительства. На этой неделе Голубева заявила о своей отставке.

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