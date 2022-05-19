Мария Голубева вернулась в Сейм

В связи с возвращением Голубевой в Сейм мандата лишился Марис Мичеревскис, который до этого работал в парламенте с так называемым мягким мандатом.

Ранее Мичеревскис сообщил агентству LETA, что, скорее всего, вернется в Рижскую думу.

Как сообщалось, Национальное объединение на прошлой неделе потребовало от премьер-министра Кришьяниса Кариньша отставки Голубевой в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы, в противном случае обещая выйти из правительства. На этой неделе Голубева заявила о своей отставке.