Опрос: уменьшилось число жителей, готовых защищать страну с оружием в руках

Среди причин, которые могли бы помешать опрошенным участвовать в обороне страны, были названы нехватка знаний и навыков, опасения за безопасность семьи, низкий уровень доверия к государственным органам, недовольство тем, как развивалась страна до сих пор, мнение, что участие гражданских лиц не изменит ход военного конфликта, и отсутствие патриотизма.

В сравнении с проведенным Национальной академией обороны в 2020 году исследованием "Желание латвийского общества защищать государство" можно сделать вывод, что

количество людей, готовых противостоять агрессору с оружием в руках, сократилось почти на 20%, а также несколько уменьшилось число людей, готовых защищать страну невоенным способом.

"Вызывает тревогу тенденция готовности населения защищать страну военными средствами, особенно в нынешних геополитических обстоятельствах. Как доказала способность Украины противостоять российской агрессии, эффективная оборона страны зависит от сплоченности, желания и способности ее народа защищать ее", - сказал представитель PRO platforma Андрис Спрудс.

В этой связи необходимо поощрять участие населения в национальной обороне и получение знаний о ней путем внедрения комплексных решений и улучшения существующей оборонной системы.

Исследование также показало, что в случае военного нападения защищать Латвию с оружием в руках больше всех в стране были бы готовы латгальцы, а рижане остались бы в меньшинстве. В свою очередь, защищать страну невоенными средствами более других готовы жители окружающих Ригу населенных пунктов, а меньше всех - население Латгале.

Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет и люди в возрасте от 60 до 74 лет входят в группу населения, которая в случае нападения меньше всего готова встать на защиту Латвии с оружием в руках.

В ходе исследования было опрошено 1000 жителей по всей Латвии, в том числе граждане и неграждане, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 74 лет.