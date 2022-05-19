Красный Крест не участвует в вывозе защитников "Азовстали", но фиксирует их данные

В заявлении, опубликованном на сайте Красного Креста, говорится, что команда организации по требованию сторон ведет регистрацию украинских военнопленных, в том числе раненых, покинувших "Азовсталь".

Регистрация продолжается со вторника. Регистрационная форма содержит личные данные военнослужащего и сведения о ближайших родственниках. Это позволит Красному Кресту следить за продвижением заключенных и поможет им не терять связь с родными.

"Международный комитет Красного Креста не перевозит военнопленных в места содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Организация напоминает, что мандат Женевской конвенции 1949 года означает, что Красный Крест имеет беспрепятственный доступ к военнопленным, где бы они ни содержались. Красный Крест также имеет право допрашивать заключенных без свидетелей.

Неделями территория "Азовстали" с подвалами, тоннелями и бункерами была последним оплотом украинских защитников. Там укрываются не только солдаты, но и сотни мирных жителей, так как город практически разрушен.

С 16 мая как минимум 264 украинских солдата вышли с мариупольского завода "Азовсталь", который оставался последним подконтрольным Украине районом города. Президент Украины назвал эту операцию "спасением военных", которые держали оборону почти два месяца, российские власти называют это капитуляцией.