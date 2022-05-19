McDonaldʼs нашел покупателя на российский бизнес

Сделку пока не одобрили регуляторы, но ожидается, что она будет закрыта в ближайшие недели.

Говор покупает все ресторанное портфолио сети и будет развивать его под новым брендом. Покупатель должен сохранить должности для сотрудников и существующие условия для них как минимум на два года.

Кроме этого, новый владелец согласился взять на себя выплату зарплаты сотрудникам компании в 45 регионах в период до закрытия сделки и исполнить обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Принадлежащая российскому бизнесмену Александру Говору компания "ГиД" управляла 25 ресторанами McDonaldʼs в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Источники, в том числе The Bell, называли Говора одним из основных претендентов на покупку российских активов McDonaldʼs.

"Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и возрастающая непредсказуемость условий работы привели McDonald's к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", - ранее сообщили в компании.