McDonaldʼs нашел покупателя на российский бизнес
Компания McDonaldʼs заключила договор о продаже своего российского бизнеса предпринимателю Александру Говору, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Компания McDonaldʼs заключила договор о продаже своего российского бизнеса предпринимателю Александру Говору, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Сделку пока не одобрили регуляторы, но ожидается, что она будет закрыта в ближайшие недели.
Говор покупает все ресторанное портфолио сети и будет развивать его под новым брендом. Покупатель должен сохранить должности для сотрудников и существующие условия для них как минимум на два года.
Кроме этого, новый владелец согласился взять на себя выплату зарплаты сотрудникам компании в 45 регионах в период до закрытия сделки и исполнить обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.
Принадлежащая российскому бизнесмену Александру Говору компания "ГиД" управляла 25 ресторанами McDonaldʼs в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Источники, в том числе The Bell, называли Говора одним из основных претендентов на покупку российских активов McDonaldʼs.
"Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и возрастающая непредсказуемость условий работы привели McDonald's к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", - ранее сообщили в компании.
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