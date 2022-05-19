Чт, 19.05.2022
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о девочке, застрявшей в дверях трамвая

Две тысячи морских пехотинцев США высадятся на эстонском острове Сааремаа

Морской десант. Фотография иллюстративная. Фото: Йозеп Панк ФОТО: Joosep Pank

В рамках масштабных учений "Ёж 2022" морская пехота США проведет операции по десантированию и взаимодействию с сааремааской дружиной Кайтселийта, пишет Rus.Postimees.

Подразделение морской пехоты США численностью около двух тысяч человек проведет утром в четверг, пятницу и субботу операцию по высадке десанта с корабля флота Соединенных Штатов USS Kearsarge в южной части бухты Тагалахе на острове Сааремаа. Противника будут имитировать члены Кайтселийта (добровольческое военизированное формирование в Эстонии).

В последующие дни подразделения США и Кайтселийта выдвинутся в сторону полуострова Сырве, чтобы отработать взаимодействие.

На следующей неделе американские морские пехотинцы осуществят вертолетный десант в Южной Эстонии.

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