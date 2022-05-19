Две тысячи морских пехотинцев США высадятся на эстонском острове Сааремаа

Подразделение морской пехоты США численностью около двух тысяч человек проведет утром в четверг, пятницу и субботу операцию по высадке десанта с корабля флота Соединенных Штатов USS Kearsarge в южной части бухты Тагалахе на острове Сааремаа. Противника будут имитировать члены Кайтселийта (добровольческое военизированное формирование в Эстонии).