Суд оправдал депутата Закатистова и бизнесмена Тамужса

У прокуратуры еще будет возможность опротестовать приговор в Рижском окружном суде. Прокуратура сообщает, что сначала ознакомится с мотивами суда, а затем оценит, есть ли основания для опротестования приговора.

Закатистов отметил, что в тот момент, когда он был арестован, из-за чего пострадала его репутация, интерес СМИ к нему был значительно выше, чем сегодня, когда его полностью оправдали. Закатистов утверждает, что в Латвии существует давно известная проблема с качеством досудебных расследований, и считает, что его дело нужно использовать "как образец плохой работы". По мнению депутата, Генеральной прокуратуре следует обратить внимание на качество работы прокурора-обвинителя Мариса Урбанса, который ведет дело.

Прокурор отдела по расследованию особо важных дел Марис Урбанс ранее передал в суд уголовное дело по обвинению двух лиц в хищении 26 620 евро и попытке выманить 2420 евро у предприятия по управлению отходами Eco Baltia grupa.

В рамках уголовного дела также было возбуждено производство о применении средств давления к юридическому лицу.

Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Закатистов договорился с председателем совета компании по управлению окружающей средой Eco Baltia Тамужсом о хищении денежных средств из Eco Baltia grupa - дочерней компании Eco Baltia - для финансирования Закатистова как партийного политика.

Тамужс проинформировал руководство Eco Baltia grupa о необходимости получения консультаций от Закатистова, заранее зная, что на самом деле консультации предоставляться не будут, считают в прокуратуре.

Согласно договорам, заключенным между Eco Baltia grupa и принадлежащим Закатистову предприятием Per capita, с июня 2016 года по май 2017 года Закатистов должен был предоставлять консультации по вопросам управления организационными изменениями и разработки политики в области экологии, устойчивого развития и ресурсосбережения.

Хотя консультации фактически не были предоставлены, Закатистов выставил Eco Baltia grupa счета на оплату якобы предоставленных консультаций, но Тамужс не проинформировал руководство Eco Baltia grupa о том, что консультации, предусмотренные договорами, фактически не были получены, считает прокуратура.

Eco Baltia grupa перевела на банковский счет Per Capita в общей сложности 26 620 евро, выяснили следователи.

Eco Baltia grupa не оплатила последний выставленный счет на 2420 евро, так как у руководства компании возникло подозрение, что заключенные договоры используются для незаконного финансирования политической партии.

Лица обвиняются по части третьей статьи 177 Уголовного закона, а именно в присвоении чужого имущества в крупном размере путем злоупотребления доверием и обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Оба обвиняемых отрицают свою вину. Тамужс заявил, что ему вообще непонятно, на каком основании возбуждено дело.