Чт, 26.05.2022
Мы ожидаем, что первые вагоны в разобранном виде будут здесь, в Латвии, в конце июня, начале июля. Талис Линкайтс, министр сообщения
Талис Линкайтс, министр сообщения

Новая жизнь б/у одежды: опыт сортировки текстиля в Айзкраукле

ФОТО: Jānis Škapars / TVNET

"Этот вид сортировки людям нравится, поскольку позволяет ненужную одежду не просто выкинуть, а отдать кому-то, кому она нужна", - говорит Земгус Витолиньш, руководитель SIA Aizkraukles KUK, о сортировке текстильных отходов, которая стартовала в Айзкраукле в июне прошлого года по инициативе самоуправления. За неполный год в маленьком городке в Земгале собрано около 12 000 тонн текстиля, который сначала поступает в центр сортировки текстиля Eco Baltia vide в Тукумсе, откуда затем отправляется в Пакистан и Африку для повторного использования.

Небольшой город, возникший в 60-х годах благодаря строительству Плявиньской ГЭС и до 1990 года носивший название Стучка (в честь Петериса Стучки), в основном застроен многоквартирными домами советских времен, но первое впечатление хорошее - город ухоженный, зеленый, уютный. В то время как большое количество самоуправлений все еще опаздывает с началом сбора текстиля, самоуправление Айзкраукльского края прошлым летом предприняло смелый шаг - начало сортировку использованного текстиля. 

Шаг вперед!

Когда SIA Aizkraukles KUK договорилось с самоуправлением об установке контейнеров для сортировки текстильных отходов в городе и близлежащей Айзкраукльской волости, возникли опасения, увенчается ли проект успехом и будут ли горожане сортировать одежду. На данный момент сомнений нет - жители Айзкраукле так быстро заполняют контейнеры, что их приходится опустошать чаще, чем планировалось изначально. Кроме того, повышается качество отсортированного текстиля - люди сдают хорошую, чистую, иногда даже новую одежду. "Мы внедрили сортировку текстиля, потому что увидели, сколько текстильных материалов в хорошем состоянии попадает в отходы. Текстиль образует массу отходов, которые просто неэкологично и бесполезно зарывать", - говорит Земгус Витолиньш. Вторая причина: с 2025 года раздельный сбор текстиля станет обязательным во всей стране.

Вначале жители Айзкраукле искали возможности сотрудничества с крупными операторами по управлению отходами, но, не дождавшись положительного ответа, решили действовать самостоятельно.

"К нам не было никакого интереса, потому что нужны большие вложения - один только контейнер стоит около тысячи евро, плюс нет гарантии, что туда попадут годные вещи. Опыт показывает: чем дальше от Риги, тем менее качественные вещи попадают в контейнеры. Год назад мы решили действовать - заключили договоры и получили разрешение Государственной службы охраны окружающей среды". Глава компании говорит, что интерес населения к возможности сдать одежду оказался неожиданно высоким. Рваная, грязная одежда - скорее исключение в контейнере, чем закономерность. Сначала в городе появилось два, потом еще один и совсем недавно еще один текстильный контейнер.

  • В ближайшие годы операторы по обращению с отходами в крупнейших городах в сотрудничестве с местными самоуправлениями должны будут обеспечить один контейнер для сортировки текстиля на 1000 жителей, а в небольших краях контейнер должен будет стоять в районе, где есть 2000 жителей.
  • Всего в 2023 году в Латвии будет доступно около 2000 контейнеров для сортировки текстиля.

Жертвуют хорошие вещи 

Чтобы посмотреть, как жители Айзкраукле сортируют текстиль, мы отправились на Aizkraukles KUK - предприятие, созданное на базе Коммунального комбината советских времен и обслуживающее город и Айзкраукльский край - всего около восьми тысяч жителей. К ангару причислен квадроцикл, а работница в ярком зелено-желтом жилете шустро собирает вещи. Лигита Балтмане - одна из двух сотрудниц, которая несколько раз в неделю опустошает контейнеры и разбирает текстиль, сортируя детскую и теплую одежду, штаны и нижнее белье отдельно. Одежда, пожертвованная жителями Айзкраукле, чистая и качественная. Много детской одежды в хорошем состоянии: теплые куртки, комбинезоны, яркие выпускные платья.

"Люди часто кладут детские игрушки в контейнеры - совсем или почти новые", - показывает коллекцию пушистых игрушек Лигита. Она работает в компании уже год и довольна недавно купленными квадроциклами, которые позволяют ей быстро ездить и приводить в порядок территорию. Ангар больше похож на склад в магазине одежды, чем на пункт приема бывших в употреблении вещей. Кроме одежды, есть шторы, постельное белье, сумки, ремни, полезные предметы быта - кружки, стаканы, кофе, чай. Все это пожертвовали жители Айзкраукле. "Бывают и курьезные ситуации", - смеется она. Так, однажды кто-то оставил мобильный телефон в куртке.

Поняв, что телефона нет, отчаявшийся человек позвонил в компанию. К счастью, телефон нашелся. Иногда в контейнер выбрасывают бритвенные принадлежности и игрушки для взрослых.

В течение года вместе с бытовыми отходами на свалки попадает более 26,7 тыс. тонн текстильных отходов.

Куда девается подержанная одежда?

Лигита садится на квадроцикл и отправляется на площадь, где находится сортировочный контейнер. Спустя мгновенье шкафчик открывается и из него вываливается куча одежды. Снова красивая, аккуратно упакованная одежда. После сортировки текстиль доставляется в Тукумс, в центр сортировки текстиля Eco Baltia vide. Там одежду снова сортируют - летнюю упаковывают для отправки в Африку, более теплую - в Пакистан. Джинсовая одежда - это отдельный сектор - один из врагов планеты, ведь на ее производство расходуются огромные ресурсы: на пошив одной пары джинсов уходит около 7000 литров воды. Многие химические вещества используются для окрашивания и отбеливания ткани, чтобы она выглядела так, будто ее носили 20 лет. Одежду в хорошем состоянии отправляют в Африку, а рваную одежду и обувь "по одиночке" - в Пакистан. Дело в том, что в Пакистане люди настолько бедны, что находят в большой куче обуви похожие и носят их.

Небольшая часть одежды, попавшей в Тукумс, отправляется на переработку, другая часть отдается на благотворительность. К сожалению, некоторые ткани выбрасываются на свалки.

  • С 2025 года страны-члены Европейского союза должны обеспечить раздельный сбор текстиля.
  • Латвия в Национальном плане управления отходами на 2021-2028 годы поставила перед собой более амбициозную цель: до 1 января 2023 года создать в Латвии систему раздельного сбора текстиля.

Сортировка будет иметь смысл, если текстиль будет перерабатываться

Хотя поставленная Латвией цель ввести систему раздельного сбора текстиля к следующему году - на два года раньше, чем этого требует законодательство Европейского союза, - амбициозна, Арманд Николаев, глава Латвийской ассоциации предприятий по обращению с отходами (LASUA), считает, что к концу года во всех муниципалитетах можно будет складывать бывшие в употреблении вещи в отдельный контейнер. Инфраструктура разного масштаба - в основном контейнеры - для сбора текстильных отходов в настоящее время имеется в 60 местах. Сортировкой текстильных отходов успешно занимаются в Риге, ее окрестностях и крупнейших городах Латвии - например, в Лиепае, Сигулде, Бауске, Елгаве, а также Айзкраукле.

Но не так оптимистичен глава LASUA в отношении результата, ведь "собрать - это одно. Нужно понять, что делать с этим материалом дальше. Если собранный текстиль будет копиться, это вызовет дискомфорт".

Он напоминает, что ни в Латвии, ни в ближайших соседних странах нет предприятий по переработке текстиля. Ближайшие находятся в Германии и Нидерландах, будет в Финляндии. И это само по себе означает, что лишь небольшая часть текстиля по-прежнему будет использоваться, а остальное окажется на свалках. "Сортировка текстильных отходов будет иметь смысл только при наличии эффективной системы вторичной переработки текстиля", - говорит Каспарс Понемецкис, руководитель отдела безопасности, охраны и окружающей среды Управления Лиепайской специальной экономической зоны и один из авторов исследования "Анализ возможностей переработки текстильных отходов в Латвии".

По его словам, если не будет компании, которая начнет что-то производить, давая подержанному текстилю вторую жизнь, люди устанут собирать текстиль, потому что у них не будет мотивации.

Логотип LVAF  ФОТО: logo

Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды

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