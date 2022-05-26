Новая жизнь б/у одежды: опыт сортировки текстиля в Айзкраукле

Вначале жители Айзкраукле искали возможности сотрудничества с крупными операторами по управлению отходами, но, не дождавшись положительного ответа, решили действовать самостоятельно.

"К нам не было никакого интереса, потому что нужны большие вложения - один только контейнер стоит около тысячи евро, плюс нет гарантии, что туда попадут годные вещи. Опыт показывает: чем дальше от Риги, тем менее качественные вещи попадают в контейнеры. Год назад мы решили действовать - заключили договоры и получили разрешение Государственной службы охраны окружающей среды". Глава компании говорит, что интерес населения к возможности сдать одежду оказался неожиданно высоким. Рваная, грязная одежда - скорее исключение в контейнере, чем закономерность. Сначала в городе появилось два, потом еще один и совсем недавно еще один текстильный контейнер.

В ближайшие годы операторы по обращению с отходами в крупнейших городах в сотрудничестве с местными самоуправлениями должны будут обеспечить один контейнер для сортировки текстиля на 1000 жителей, а в небольших краях контейнер должен будет стоять в районе, где есть 2000 жителей.

Всего в 2023 году в Латвии будет доступно около 2000 контейнеров для сортировки текстиля.

Жертвуют хорошие вещи

Чтобы посмотреть, как жители Айзкраукле сортируют текстиль, мы отправились на Aizkraukles KUK - предприятие, созданное на базе Коммунального комбината советских времен и обслуживающее город и Айзкраукльский край - всего около восьми тысяч жителей. К ангару причислен квадроцикл, а работница в ярком зелено-желтом жилете шустро собирает вещи. Лигита Балтмане - одна из двух сотрудниц, которая несколько раз в неделю опустошает контейнеры и разбирает текстиль, сортируя детскую и теплую одежду, штаны и нижнее белье отдельно. Одежда, пожертвованная жителями Айзкраукле, чистая и качественная. Много детской одежды в хорошем состоянии: теплые куртки, комбинезоны, яркие выпускные платья.

"Люди часто кладут детские игрушки в контейнеры - совсем или почти новые", - показывает коллекцию пушистых игрушек Лигита. Она работает в компании уже год и довольна недавно купленными квадроциклами, которые позволяют ей быстро ездить и приводить в порядок территорию. Ангар больше похож на склад в магазине одежды, чем на пункт приема бывших в употреблении вещей. Кроме одежды, есть шторы, постельное белье, сумки, ремни, полезные предметы быта - кружки, стаканы, кофе, чай. Все это пожертвовали жители Айзкраукле. "Бывают и курьезные ситуации", - смеется она. Так, однажды кто-то оставил мобильный телефон в куртке.

Поняв, что телефона нет, отчаявшийся человек позвонил в компанию. К счастью, телефон нашелся. Иногда в контейнер выбрасывают бритвенные принадлежности и игрушки для взрослых.

В течение года вместе с бытовыми отходами на свалки попадает более 26,7 тыс. тонн текстильных отходов.

Куда девается подержанная одежда?