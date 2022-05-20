Фото ⟩ Морпехи США десантировали на Сааремаа
В рамках масштабных учений "Ёж 2022" морская пехота США провела операцию по десантированию в северо-западной части острова Сааремаа, Эстония, пишет Rus.Postimees.
В рамках масштабных учений "Ёж 2022" морская пехота США провела операцию по десантированию в северо-западной части острова Сааремаа, Эстония, пишет Rus.Postimees.
Учебная высадка была произведена с привлечением десантного корабля флота Соединенных Штатов USS Kearsarge. Поступившее на службу в 1992 году 250-метровое боевое судно может, среди прочего, транспортировать вертолеты, самолеты вертикального взлета и посадки Harrier и конвертопланы Osprey.
По словам специалиста по оповещению и военно-гражданскому сотрудничеству дружины Кайтселийта (Союза обороны Эстонии) Пярнумаа Меэлиса Кальме, корабль может нести судна-амфибии LCAC и даже паромы LCU, которые способны доставить с десантного корабля на сушу пехотные подразделения и тяжелую технику.
Подразделения морской пехоты США продолжат отрабатывать высадку сегодня и в субботу в южной части бухты Тагалахе. Противника имитируют члены Кайтселийта из Сааремаа.
В последующие дни подразделения США и Кайтселийта выдвинутся в сторону полуострова Сырве, чтобы отработать взаимодействие. Также на Сааремаа пройдут учебные стрельбы с привлечением американской реактивной системы залпового огня HIMARS и авиации.
На следующей неделе американские морские пехотинцы осуществят вертолетный десант в Южной Эстонии.
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