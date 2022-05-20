Фото ⟩ Морпехи США десантировали на Сааремаа

Учебная высадка была произведена с привлечением десантного корабля флота Соединенных Штатов USS Kearsarge. Поступившее на службу в 1992 году 250-метровое боевое судно может, среди прочего, транспортировать вертолеты, самолеты вертикального взлета и посадки Harrier и конвертопланы Osprey.

По словам специалиста по оповещению и военно-гражданскому сотрудничеству дружины Кайтселийта (Союза обороны Эстонии) Пярнумаа Меэлиса Кальме, корабль может нести судна-амфибии LCAC и даже паромы LCU, которые способны доставить с десантного корабля на сушу пехотные подразделения и тяжелую технику.

Подразделения морской пехоты США продолжат отрабатывать высадку сегодня и в субботу в южной части бухты Тагалахе. Противника имитируют члены Кайтселийта из Сааремаа.

В последующие дни подразделения США и Кайтселийта выдвинутся в сторону полуострова Сырве, чтобы отработать взаимодействие. Также на Сааремаа пройдут учебные стрельбы с привлечением американской реактивной системы залпового огня HIMARS и авиации.

На следующей неделе американские морские пехотинцы осуществят вертолетный десант в Южной Эстонии.