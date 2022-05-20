Культурные чистки. Как Россия разрушает музеи и вывозит искусство из Украины

"А сейчас про него Первый канал снимает смешные сюжеты", - добавляет он.

Речь идет о сюжете на российском телевидении, вышедшем 26 апреля. В нем "ТЮ" - название не упоминается, но Батозский на видео узнал свой центр - представляется как "организация нетрадиционных ориентаций, ну, геев и лесбиянок и всего другого, что там можно еще туда приписать". В сюжете утверждается, что она "находилась практически под прямым патронажем президента США и Конгресса".

Видеоряд, иллюстрирующий эти заявления, состоит из кадров с сатанинской пентаграммой и цветным календарем.

Роттердам по второму кругу

После начала войны Акинша, предупреждавший о необходимости эвакуации, начал вести хронику разрушения памятников культуры.

"Русская система войны - это абсолютно неконтролируемая бомбежка городского пространства, и она приводит к разрушению памятников. Это Роттердам по второму кругу", - говорит искусствовед. Исторический центр Роттердама был полностью разрушен немецкой авиацией в 1940 году.

"Такое впечатление, что о международных конвенциях российская армия вообще не осведомлена. Тем более о таких мелочах, как охрана культурной собственности. Они даже не понимают, что разрушение культурного наследия является военным преступлением".

Культурные объекты защищаются целым рядом международных договоров - как гражданские объекты они защищены Женевскими конвенциями, определяющими правила ведения боевых действий. Отдельно защите культурных ценностей посвящена Гаагская конвенция 1954 года. Россия и Украина являются участниками этих договоров.

Римский статут, учредивший Международный уголовный суд в Гааге, определяет умышленные атаки на памятники культуры как военные преступления.

Политолог Батозский считает, что разрушение культурных ценностей - не побочный эффект войны, а сознательная политика российских вооруженных сил.

"Это совершенно сознательная политика оккупанта - разрушить культурную память. Это первое, что они делают. Уничтожение культуры - это военное преступление. И они это делают совершенно сознательно. И грабят, и делают так, чтобы фонды невозможно было восстановить", - уверен политолог.

Бывший глава департамента культуры Киева Яна Баринова говорит, что каждый кейс нужно разбирать отдельно - разрушение одних памятников могло быть спланированным, а других - случайным. Например, российский удар по драмтеатру в Мариуполе, под завалами которого могли погибнуть до 600 человек, она считает умышленным, а выбитые стекла в Киевской Малой опере - скорее, случайным: "Я не вижу, чтобы стояла задача стереть с лица Украины все украинские музеи. Такого наблюдения нет - если они еще стоят и есть".

При этом она согласна, что уничтожение культурной памяти входит в цели российских сил, потому что культурное наследие - основа политической нации.

"По идее, мы - некий придаток к Российской империи. Соответственно, нашего ничего нет. А то, что есть, надо уничтожить, чтобы его не было", - интерпретирует она логику Москвы.

Музей войны

За неделю до начала войны, 17 февраля, киевские власти устроили обсуждение нового проекта, "Музея войны России против Украины". В украинском обществе есть запрос на осмысление трагедий последних лет, говорила Яна Баринова на встрече с общественными деятелями и ветеранами войны в Донбассе.

Целью проекта она называла подготовку "духовной матрицы возрождения страны" на основе исторической памяти, сформировавшейся за восемь лет боевых действий на востоке Украины.

Музей планировали разместить на территории Киевской крепости - месте, где стены, рвы и редуты строились и перестраивались последние тысячи лет, и руку к ним приложили киевские и литовские князья, запорожские гетманы и российские императоры, от Ярослава Мудрого до Богдана Хмельницкого, Мазепы и Николая I.

Но дальше первой встречи дело не дошло - через неделю Россия напала на Украину.

"Музей войны - просто пророческий проект! А что тут еще добавить?", - вспоминает Баринова.

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