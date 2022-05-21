Россия объявила о взятии "Азовстали" в Мариуполе. Что известно

В министерстве обороны России заявили, что командир "Азова" Прокопенко был вывезен с территории комбината на специальном бронеавтомобиле, якобы "из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства". Ранее российские официальные лица неоднократно пытались возложить ответственность за беспорядочные бомбардировки и массовую гибель мирных жителей в результате осады Мариуполя на "украинских националистов". В середине апреля миссия ОБСЕ публиковала отчет о военных преступлениях и нарушениях гуманитарного права российскими войсками в Мариуполе.

Что ждет украинских военных

Российское минобороны сообщало, что раненые защитники "Азовстали" будут отправлены в лечебные учреждения в Новоазовске и Донецке на территории самопровозглашенной ДНР.

Большую часть военнопленных отправили в исправительную колонию в селе Еленовка под Донецком - по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, там уже находятся три-четыре тысячи мариупольцев, не прошедших так называемую фильтрацию.

Еще как минимум 89 человек из числа оборонявших "Азовсталь" вывезли в Россию и заключили в СИЗО-2 Таганрога. По сообщению ТАСС, Следственный комитет РФ планирует допросить украинских военных в рамках расследования "преступлений украинского режима".

По словам участвовавшего в переговорах по "Азовстали" депутата Верховной рады Киры Рудик, безопасность украинских военных гарантировали Международный комитет Красного Креста и ООН.

Но вопрос о будущем защитников "Азовстали" остается неопределенным.

Киев рассчитывает вернуть военных на подконтрольную ему территорию, говорил президент Украины Владимир Зеленский. А вице-премьер Ирина Верещук заявила, что надеется на обмен раненых украинских военных после их выздоровления на российских военнопленных.

Многие российские политики и провластные СМИ выступили против обмена. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы подготовить постановление, запрещающее обмен "нацистских преступников" (так в Думе назвали участников украинского полка "Азов").

В ответ замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала сограждан "не слишком беспокоиться о призывах российских депутатов не обменивать пленных бойцов полка "Азов": эти призывы, по ее мнению, могут быть рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

Осада "Азовстали"

Активные боевые действия на "Азовстали" начались 18 марта 2022 года. В начале марта сам Мариуполь взяли в окружение российские войска. При этом "Азовсталь" оставался под контролем Украины, так как на заводе укрылись украинские военные, в том числе из полка "Азов", которые обороняли завод.

1 апреля президент России Владимир Путин "на камеры" проводя встречу с министром обороны, , отменил приказ о штурме "Азовстали" и поручил российским военным заблокировать территорию завода. Тем не менее бомбежки и попытки штурма завода, по утверждениям украинской стороны, не прекращались.

Оставшиеся на "Азовстали" военные и мирные граждане отказывались сдаваться и фактически оказались в блокаде: у них почти не было воды, еды, медикаментов и боеприпасов.

При этом захватить "Азовсталь" у российских военных не получалось. Завод занимает огромную территорию между рекой Кальмиус с одной стороны и берегом Азовского моря - с другой. Завод имеет собственный грузовой порт и разветвленную систему подземных коммуникаций. Штурм такого укрепрайона силами пехотных подразделений может длиться неделями без гарантированного результата.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что российские источники могут преувеличивать число украинских военных, покинувших "Азовсталь" . По мнению ISW, это может быть сделано или чтобы договориться об обмене максимального количества пленных, или чтобы избежать неприятного признания, что всего лишь "сотням" украинских солдат удавалось удерживать территорию завода под контролем столько времени.