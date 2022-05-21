Сб, 21.05.2022
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о возможностях уехать из России в Латвию
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Первый канал возвращает в эфир программу "Пусть говорят"

Популярное российское ток-шоу "Пусть говорят" не выходило в эфир Первого канала с 22 февраля. Но теперь анонсировано его возвращение. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на программу "Доброе утро". 

Ток-шоу "Пусть говорят" будет выходить не несколько раз в неделю, как прежде, а вечером по субботам.

Первая программа будет посвящена бывшего топ-менеджера "Лукойла" Александра Субботина, которая, по словам ведущего Дмитрия Борисова, произошла в Мытищах якобы при посещении "шамана".

Напомним, что с момент военного вторжения России на территорию Украины российские федеральные телеканалы поменяли сетку вещания. Многие развлекательные шоу были убраны и иъ заменили "общественно-политические" передачи и обсуждение войны. На Первом канале перестали выходить передачи "Вечерний Ургант", "Давай поженимся", "Модный приговор". 

Ранее российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила о закрытии программы "Вечерний Ургант".

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