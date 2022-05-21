Байден, Сорос, Морган Фримен и продюсер "Шрека": кому Россия запретила въезд в страну
Министерство иностранных дел РФ опубликовало список 963 гражда США, которым запрещен въезд в Россию. Об этом пишет портал "Медуза".
Министерство иностранных дел РФ опубликовало список 963 гражда США, которым запрещен въезд в Россию. Об этом пишет портал "Медуза".
В списке есть, например, президент США Джо Байден, которому въезд в Россию запрещен с марта 2022 года. Кроме того в список вошли:
Также въезд в Россию запрещен, например, актеру Моргану Фримену. В сообщении МИДа уточняется, что в сентябре 2017 года актер записал "видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной".
Кроме того, в списке есть несколько журналистов и граждан США, которых в разные годы обвиняли в преступлениях, совершенных в отношении приемных детей из России.
МИД объяснил публикацию "поступающими запросами о персональном составе национального "стоп-листа". В ведомстве не уточнили, в какой период времени в отношении людей из списка ввели визовые ограничения, при этом в перечне есть умершие люди (например, сенатор Джон Маккейн, который умер в 2018 году).
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