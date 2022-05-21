Байден, Сорос, Морган Фримен и продюсер "Шрека": кому Россия запретила въезд в страну

В списке есть, например, президент США Джо Байден, которому въезд в Россию запрещен с марта 2022 года. Кроме того в список вошли:

Хантер Байден, сын президента США;

Энтони Блинкен, госсекретарь США;

Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США;

Ллойд Остин, министр обороны США;

Уильям Бернс, директор ЦРУ;

Кристофер Рэй, директор ФБР;

Джордж Сорос, финансист и снователь института «Открытое общество»;

Джеффри Катценберг, глава студии DreamWorks Animation, продюсер мультфильма "Шрек".

Также въезд в Россию запрещен, например, актеру Моргану Фримену. В сообщении МИДа уточняется, что в сентябре 2017 года актер записал "видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной".

Кроме того, в списке есть несколько журналистов и граждан США, которых в разные годы обвиняли в преступлениях, совершенных в отношении приемных детей из России.

МИД объяснил публикацию "поступающими запросами о персональном составе национального "стоп-листа". В ведомстве не уточнили, в какой период времени в отношении людей из списка ввели визовые ограничения, при этом в перечне есть умершие люди (например, сенатор Джон Маккейн, который умер в 2018 году).