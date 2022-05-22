Госсекретарь США хотел посвятить Путину песню Тейлор Свифт

Глава Госдепа отметил, что хотел взять с собой гитару и спеть песню про Путина, но его вовремя остановили.

"Мои сотрудники не разрешили мне принести сюда гитару, чтобы спеть песню Тейлор Свифт "Мы больше никогда не будем вместе" для Путина. Сказали, что это будет "недипломатично", - рассказал Блинкен.

Напомним, вчера МИД России выложил список 963 граждан США, которым запрещен въезд в Россию. В их число вошли действующие и бывшие политики, журналисты, руководители спецслужб и люди культуры, например, актер Морган Фримен или Джеффри Катценберг, глава студии DreamWorks Animation.

Песня Тейлор Свифт We Are Never Ever Getting Back Together была выпущена в 2012 году. В ней поется о расставании лирической героини с парнем и ее решении не встречаться с ним больше никогда.