СМИ: чиновники России считают, что война в Украине проиграна
Путин теряет свою власть, и высшие должностные лица сферы обороны России считают, что война в Украине проиграна, сообщает портал Insider.
Путин теряет свою власть, и высшие должностные лица сферы обороны России считают, что война в Украине проиграна, сообщает портал Insider.
Высшие должностные лица сферы обороны России считают, что война в Украине "проиграна", полагая, что режим Владимира Путина может подходить к концу, отмечает следователь Bellingcat Христо Грозев.
"Информационная элита сил безопасности понимает, что война проиграна", - сказал Грозев в интервью.
Чтобы Путин мог победить на войне, ему требовалась полная мобилизация, а это для него "вызвало бы проблемы дома". Массовая мобилизация привела бы к "социальному взрыву" в России, отметил журналист.
Эти люди сказали бы, что лучше не растрачивать еще 10 тысяч жизней наших солдат и офицеров", - сказал Грозев.
Точные данные о том, сколько военных потеряла Россия, не доступны. Но чиновники ФСБ, которые знают размер потерь, считают, что Путин начинает терять власть.
"Это те части сил безопасности, которые знают угрозы режима. Они сами готовят свое будущее", - говорит журналист.
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