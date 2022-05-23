Марианна Вышемирская: мою фотографию использовали, чтобы лгать о войне

Мой разговор с Марианной тоже был организован через Дениса. Она разговаривает со мной из его дома. Денис присутствует при нашей беседе, но не перебивает. Родственники и друзья Марианны заверили меня, что она сейчас в безопасности.

Собирая правду по кусочкам

Большая часть того, что она говорит мне в интервью, развенчивает ложные утверждения российских чиновников.

Кремль многократно заявлял, что взрыв произошел у роддома № 1, который на самом деле к тому моменту не работал с пациентами.

Однако, как установил отдел Би-би-си, занимающийся расследованиями дезинформации, Марианна находилась в роддоме № 3.

Мы обратились в российскому посольству в Лондоне с просьбой о комментарии.

Марианна подтверждает, что больница, на территории которой находился роддом, была действующей, там наблюдали пациентов. Российские же власти утверждали, что она уже не функционировала как медучреждение.

Россия также заявляла, что здание было захвачено полком "Азов", который в Москве называют "нацистской" организацией - Украина это отрицает.

Из интервью Марианны с Денисом российские чиновники также выбрали отдельные, вырванные из контекста фразы, с помощью которых создали нарратив о том, что украинские солдаты якобы использовали Марианну и других беременных женщин в качестве живого щита.

Но мне Марианна говорит, что в здании, где она находилась, не было военных.

По ее словам, она видела украинских солдат в отделении онкологии, находившемся через здание от родильного отделения, однако, была ли там у них база, ей неизвестно.

И тем не менее, фразы Марианны из интервью с Денисом Селезневым были использованы Кремлем для того, чтобы придумать новую ложь.

Российские чиновники ухватились за ее слова о том, что она не думает, что взрывы в больнице были вызваны авианалетом. Значит, это был украинский артобстрел, - заявили они.

"Характерный звук издает самолет, когда летит, его невозможно не услышать", - говорит Марианна в нашем интервью, добавляя, что она такого звука не слышала.

Но журналисты Ассошиэйтед пресс задокументировали доказательства того, что авианалет был - в том числе на видео, где слышен звук самолета. Кроме того, об авианалете говорят на видео на месте происшествия военный и полицейский.

Кроме того на фотографиях видна гигантская воронка, которая, как подтверждают эксперты по оружию, могла остаться только после авиабомбы.

"Я лично этой воронки не видела, но видела видео", - говорит Марианна.

"По сути я не могу никого обвинять, потому что я своими глазами не видела, откуда, что конкретно было", - добавляет она.

Мишень для троллей

Этот спорный момент вызвал еще одну волну желчи со стороны троллей.

"Со стороны одних было то, что я актриса. Со стороны других - что я вру о том, что не было авианалета",- объясняет Марианна.

Даже среди людей, которых она считала друзьями, есть те, кто не верит ей. Например бьюти-блогер Ярослава, которая живет в России, верит утверждениям российского телевидения о том, что Марианна участвовала в постановке.

"Я думаю, что Марианна сыграла свою роль. Что Украине надо было, чтобы украинские военные могли свалить все на Россию", - сказала мне Ярослава. С тех пор она отфолловила бывшую подругу в "Инстаграме" и больше с ней не разговаривает.

"Досадно, конечно, когда знакомые верят во что-то, чего я не делала, на что я не способна, потому что для меня совесть всегда была превыше всего", - отвечает на это Марианна.

Но она заметно оживает каждый раз, когда разговор возвращается к дочке, Веронике.

Марианна вернулась к своему блогу и в недавном посте попросила своих подписчиков не уходить, если им интересно читать про косметику, подгузники и обычную жизнь молодой мамы.

Ее ответ тем, кто желает ей зла - "идите с миром".

Но после того, как, сама того не желая, Марианна оказалась в центре информационной войны во время реального военного конфликта, ее жизнь изменилась навсегда.

"Пока я никаких надежд и планов не строю, потому что неизвестно, что будет завтра", - говорит она.

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