Еще 9 заведений в Риге, где можно попробовать вкусный шашлык

1. Улброка - Armēņu virtuve

Адрес: Ул. Института, 56, Улброка, Стопиньский край;

Номер телефона 67 910 986;

Рабочее время: каждый день, кроме понедельника с 11:00 до 20:40.

ФОТО: Каспарс Даукстс

Что можно найти в меню:

Свиной или куриный шашлык - 5,90 евро (в цену включен картофель фри, овощи и соус)

Лаваш - 80 центов.

Представитель заведения сообщил, что, возможно, в ближайшее время цены поднимутся.

2. Пурвциемс - Erebuni

Адрес: Ул. Августа Деглава, 55B, Рига;

Страница в Facebook тут;

Сайт тут;

Номер телефона: 675 98 999.

ФОТО: Пресс-фото

Что можно найти в меню:

Шашлык из свиной шейки - 9,90 евро;

Куриный шашлык без косточки - 9,90 евро;

Отбивная из баранины с костью - 24,50 евро;

Печень и сердце ягненка на гриле - 9,20 евро;

Филе говядины на гриле - 22,50 евро.

В стоимость порции входит полоска лаваша и овощи.

Гарнир - от 2,30 евро (рис) до 3,40 евро (вареный или запеченный картофель).

Соусы - от 1,50 евро (кетчуп, горчица или хрен) до 2,80 евро (аджика).

Лаваш или матнакаш - 1,90 евро.

3. Вецмилгравис - бар Nika

ФОТО: Пресс-фото

Адрес: Яунциема гатве, 267, Рига.

Страница в Facebook тут.

Номер телефона: 29 591 735.

Рабочее время: 12:00 - 21:00.

Что можно найти в меню:

ФОТО: Пресс-фото

4. Саркандаугава - Jumts aizbraucis

Адрес: Ул. Алекша, 1 (вход с улицы Дунтес), Рига.

Страница в Facebook тут.

Номер телефона: 26 608 949.

ФОТО: Пресс-фото

Что можно найти в меню:

Порция шашлыка включает: малосольный огурец, помидор, кетчуп и хлеб. Остальной гарнир написан на доске. Хозяин заведения говорит, что стоит считать с тем, что в предложении есть не всегда: "Если на улице непогода, шашлык пожарить не получится".

ФОТО: Пресс-фото

5. Саркандаугава - Šašliku bārs

ФОТО: Пресс-фото

Адрес: Ул. Слиежу, 8, Рига.

Страница в Facebook тут.

Номер телефона: 26 716 383.

Что можно найти в меню:

ФОТО: Пресс-фото

6. Дрейлини - Šašliks Nr.1

ФОТО: Пресс-фото

Адрес: Ул. Улброкас, 26а, Рига.

Страница в Facebook тут.

Номер телефона: 28 441 808.

Что можно найти в меню:

ФОТО: Пресс-фото

7. Гризинькалнс - Pie Gabriela

Адрес: Ул. Пернавас, 59, Рига.

Номер телефона: 67 292 628

Рабочее время: с 12:00 до 20:00.

ФОТО: tripadvisor.com

Что можно найти в меню:

Свиной шашлык - 8 евро;

Куриный шашлык - 6,80 евро;

Шашлык из баранины - 27 евро;

Чалагач - 14 евро.

Цены указана только за мясо, гарнир нужно покупать отдельно:

Лаваш - 1 евро;

Картофель фри - 2,60 евро;

Овощи - 3,80 евро.

8. Кенгарагс - кафе Šašliki

Адрес: Ул. Кенгарага, 3 к-1, Рига.

Номер телефона: 22 441 106

Рабочее время: по рабочим дням с 10:00 до 16:00, по выходным не работает.

ФОТО: Личный архив

Что можно найти в меню:

Свиной шашлык - 9 евро;

Куриный шашлык - 8.50 евро;

Шашлык из баранины - 18 евро.

В стоимость порции входят овощи, хлеб и кетчуп.

9. Пурвциемс - Vecais Pēteris

Адрес: Ул. Унияс, 76, Рига.

Страница в Facebook тут.

Номер телефона: 24 991 717

ФОТО: Пресс-фото

Что можно найти в меню:

Свиной или куриный шашлык - 8,50 евро.

В стоимость входит пикантный томатный соус, свежие овощи и лаваш.

За картофель фри или запеченный картофель - доплата 1,50 евро.

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