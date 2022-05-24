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Еще 9 заведений в Риге, где можно попробовать вкусный шашлык

ФОТО: Shutterstock

Портал Receptes.lv предлагает ознакомиться еще с 9 ресторанами с лучшим шашлыком на правом берегу Даугавы! Все эти места находятся в Риге и ее окрестностях.

10 лучших шашлычных на правом берегу Даугавы. 1 часть

1. Улброка - Armēņu virtuve

  • Адрес: Ул. Института, 56, Улброка, Стопиньский край; 
  • Номер телефона 67 910 986;
  • Рабочее время: каждый день, кроме понедельника с 11:00 до 20:40.
ФОТО: Каспарс Даукстс

Что можно найти в меню:

  • Свиной или куриный шашлык - 5,90 евро (в цену включен картофель фри, овощи и соус)
  • Лаваш - 80 центов.

Представитель заведения сообщил, что, возможно, в ближайшее время цены поднимутся. 

2. Пурвциемс - Erebuni

  • Адрес: Ул. Августа Деглава, 55B, Рига;
  • Страница в Facebook тут;
  • Сайт тут;
  • Номер телефона: 675 98 999.
ФОТО: Пресс-фото

Что можно найти в меню:

  • Шашлык из свиной шейки - 9,90 евро;
  • Куриный шашлык без косточки - 9,90 евро;
  • Отбивная из баранины с костью - 24,50 евро;
  • Печень и сердце ягненка на гриле - 9,20 евро;
  • Филе говядины на гриле - 22,50 евро.

В стоимость порции входит полоска лаваша и овощи.

  • Гарнир - от 2,30 евро (рис) до 3,40 евро (вареный или запеченный картофель).
  • Соусы - от 1,50 евро (кетчуп, горчица или хрен) до 2,80 евро (аджика).
  • Лаваш или матнакаш - 1,90 евро.

3. Вецмилгравис - бар Nika

ФОТО: Пресс-фото
  • Адрес: Яунциема гатве, 267, Рига.
  • Страница в Facebook тут.
  • Номер телефона: 29 591 735.
  • Рабочее время: 12:00 - 21:00.

Что можно найти в меню:

ФОТО: Пресс-фото

4. Саркандаугава - Jumts aizbraucis

  • Адрес: Ул. Алекша, 1 (вход с улицы Дунтес), Рига. 
  • Страница в Facebook тут
  • Номер телефона: 26 608 949.
ФОТО: Пресс-фото

Что можно найти в меню:

Порция шашлыка включает: малосольный огурец, помидор, кетчуп и хлеб. Остальной гарнир написан на доске. Хозяин заведения говорит, что стоит считать с тем, что в предложении есть не всегда: "Если на улице непогода, шашлык пожарить не получится".

ФОТО: Пресс-фото

5. Саркандаугава - Šašliku bārs

ФОТО: Пресс-фото
  • Адрес: Ул. Слиежу, 8, Рига. 
  • Страница в Facebook тут.
  • Номер телефона: 26 716 383.

Что можно найти в меню:

ФОТО: Пресс-фото

6. Дрейлини - Šašliks Nr.1

ФОТО: Пресс-фото
  • Адрес: Ул. Улброкас, 26а, Рига.
  • Страница в Facebook тут
  • Номер телефона: 28 441 808.

Что можно найти в меню:

ФОТО: Пресс-фото

7. Гризинькалнс - Pie Gabriela

  • Адрес: Ул. Пернавас, 59, Рига. 
  • Номер телефона: 67 292 628
  • Рабочее время: с 12:00 до 20:00.
ФОТО: tripadvisor.com

Что можно найти в меню:

  • Свиной шашлык - 8 евро;
  • Куриный шашлык - 6,80 евро;
  • Шашлык из баранины - 27 евро;
  • Чалагач - 14 евро.

Цены указана только за мясо, гарнир нужно покупать отдельно: 

  • Лаваш - 1 евро;
  • Картофель фри - 2,60 евро;
  • Овощи - 3,80 евро.

8. Кенгарагс - кафе Šašliki

  • Адрес: Ул. Кенгарага, 3 к-1, Рига.
  • Номер телефона: 22 441 106
  • Рабочее время: по рабочим дням с 10:00 до 16:00, по выходным не работает. 
ФОТО: Личный архив

Что можно найти в меню:

  • Свиной шашлык - 9 евро;
  • Куриный шашлык - 8.50 евро;
  • Шашлык из баранины - 18 евро.

В стоимость порции входят овощи, хлеб и кетчуп. 

9. Пурвциемс - Vecais Pēteris

  • Адрес: Ул. Унияс, 76, Рига. 
  • Страница в Facebook тут.
  • Номер телефона: 24 991 717
ФОТО: Пресс-фото

Что можно найти в меню:

  • Свиной или куриный шашлык - 8,50 евро.

В стоимость входит пикантный томатный соус, свежие овощи и лаваш.

  • За картофель фри или запеченный картофель - доплата 1,50 евро.

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