Еще 9 заведений в Риге, где можно попробовать вкусный шашлык
Портал Receptes.lv предлагает ознакомиться еще с 9 ресторанами с лучшим шашлыком на правом берегу Даугавы! Все эти места находятся в Риге и ее окрестностях.
Портал Receptes.lv предлагает ознакомиться еще с 9 ресторанами с лучшим шашлыком на правом берегу Даугавы! Все эти места находятся в Риге и ее окрестностях.
1. Улброка - Armēņu virtuve
Что можно найти в меню:
Представитель заведения сообщил, что, возможно, в ближайшее время цены поднимутся.
2. Пурвциемс - Erebuni
Что можно найти в меню:
В стоимость порции входит полоска лаваша и овощи.
3. Вецмилгравис - бар Nika
Что можно найти в меню:
4. Саркандаугава - Jumts aizbraucis
Что можно найти в меню:
Порция шашлыка включает: малосольный огурец, помидор, кетчуп и хлеб. Остальной гарнир написан на доске. Хозяин заведения говорит, что стоит считать с тем, что в предложении есть не всегда: "Если на улице непогода, шашлык пожарить не получится".
5. Саркандаугава - Šašliku bārs
Что можно найти в меню:
6. Дрейлини - Šašliks Nr.1
Что можно найти в меню:
7. Гризинькалнс - Pie Gabriela
Что можно найти в меню:
Цены указана только за мясо, гарнир нужно покупать отдельно:
8. Кенгарагс - кафе Šašliki
Что можно найти в меню:
В стоимость порции входят овощи, хлеб и кетчуп.
9. Пурвциемс - Vecais Pēteris
Что можно найти в меню:
В стоимость входит пикантный томатный соус, свежие овощи и лаваш.
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