На Филиппинах загорелся пассажирский паром: погибли семь человек

Паром загорелся менее чем в километре от пункта назначения - города Реал в провинции Кесон, который находится в 67 километрах к западу от столицы Манилы.

На пароме находились 126 пассажиров и восемь членов экипажа. Береговая охрана спасла 127 человек, 24 из которых получили травмы и были госпитализированы.

По информации береговой охраны, пожар возник в машинном отделении парома.

На сделанных очевидцами фотографиях виден паром в черном думы и люди, прыгнувшие в воду.

Галерея: На Филиппинах загорелся паром