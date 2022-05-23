Пн, 23.05.2022
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Всемирная организация здравоохранения

На Филиппинах загорелся пассажирский паром: погибли семь человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

В понедельник на Филиппинах загорелся пассажирский паром с более чем 130 людьми на борту, семь из которых погибли, пишет DPA.

Паром загорелся менее чем в километре от пункта назначения - города Реал в провинции Кесон, который находится в 67 километрах к западу от столицы Манилы.

На пароме находились 126 пассажиров и восемь членов экипажа. Береговая охрана спасла 127 человек, 24 из которых получили травмы и были госпитализированы.

По информации береговой охраны, пожар возник в машинном отделении парома.

На сделанных очевидцами фотографиях виден паром в черном думы и люди, прыгнувшие в воду.

Галерея: На Филиппинах загорелся паром

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