Сб, 28.05.2022
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Артем Липин, журналист

На Кипсале прошел женский форум вдохновения Līdere-2022

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 27 мая, в выставочном центре "Кипсала" в Риге прошел уникальный форум личностного роста и вдохновения Līdere. Этот форум проходит уже пятый год и посвящается активным, открытым, ориентированным на рост и развитие женщинам. Предлагаем вашему вниманию трансляцию форума!

Время проведения: 9:00 - 19:00, модератор форума - Кристине Гарклава 

Видео: запись трансляции 

Галерея: Форум Līdere-2022

9:00 - 10:00 - идеальный завтрак с шампанским и теплый прием гостей форума

10:00 - 12:00 - первая сессия "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ - ДОСТИГНИ БОЛЬШЕГО!"

  • 10:10 Солвита Кабакова, основательница форума;​
  • 10:20 ​"Женщина в политике". Инара Мурниеце, председатель Сейма;​
  • 10:40 "Превратно понятое равноправие". Санита Осипова, профессор ЛУ;
  • 11:00 "​Как стать лидером?" Армине Мовсисян, руководитель KPMG;
  • 11:20 "​Сильными не рождаются...". Линда Мурниеце, предпринимательница, бывший министр обороны и внутренних дел;
  • 11:40 "Карьера. Любовь. Мечты". Даце Пецолли, основательница театра Mystero.

12:00 - 13:00 - перерыв​

13:00 - 15:00 - вторая сессия​ "ОТНОШЕНИЯ. СЕМЬЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

  • 13:10 "Отношения с образом "сильного человека". Вентс Силис, философ, ассоциированный профессор РСУ;
  • 13:30 "Что танго нам говорит об отношениях?". Гинта Гаумала, тренер по коммуникации, хозяйка студии аргентинского танго El Abraze, и Гунтарс Грайкстс, видеорежиссер и танцор аргентинского танго;
  • 13:50 "Лица депрессии". Лаура Валайне, врач-психотерапевт;
  • 14:10 "Женское сердце". Проф. Андрей Эрглис, врач, кардиолог;
  • 14:30 "История об одуванчике". Санита Зиедина, автор книги Pieneņpūka.

15:00 - 16:00 - перерыв

16:00 - 17:30 - третья сессия "ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ - МЕЧТАЙ СМЕЛЕЕ"

  • 16:10 "Из внутренней тюрьмы к духовной свободе". Рудите Лосане, капеллан;
  • ​16:30 "Любое начало - это страх". Кристине Анже, кинопродюсер, руководитель службы новостей TV3;
  • 16:50  Программа 2023;
  • 17:00 "Влюбиться в жизнь. Влюбиться в себя... глядя в глаза смерти". Инита Сила, журналист и автор книг;
  • 17:20 "Падай вверх!". Юрис Рубенис, директор Института интегрального образования, учитель созерцания.

17:50 - 19:00 - закрытие форума

Галерея: Форум Līdere-2021​

Галерея: Форум Līdere-2020

 

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