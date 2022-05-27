На Кипсале прошел женский форум вдохновения Līdere-2022

Время проведения: 9:00 - 19:00, модератор форума - Кристине Гарклава
Галерея: Форум Līdere-2022
9:00 - 10:00 - идеальный завтрак с шампанским и теплый прием гостей форума
10:00 - 12:00 - первая сессия "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ - ДОСТИГНИ БОЛЬШЕГО!"
- 10:10 Солвита Кабакова, основательница форума;
- 10:20 "Женщина в политике". Инара Мурниеце, председатель Сейма;
- 10:40 "Превратно понятое равноправие". Санита Осипова, профессор ЛУ;
- 11:00 "Как стать лидером?" Армине Мовсисян, руководитель KPMG;
- 11:20 "Сильными не рождаются...". Линда Мурниеце, предпринимательница, бывший министр обороны и внутренних дел;
- 11:40 "Карьера. Любовь. Мечты". Даце Пецолли, основательница театра Mystero.
13:00 - 15:00 - вторая сессия "ОТНОШЕНИЯ. СЕМЬЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"
- 13:10 "Отношения с образом "сильного человека". Вентс Силис, философ, ассоциированный профессор РСУ;
- 13:30 "Что танго нам говорит об отношениях?". Гинта Гаумала, тренер по коммуникации, хозяйка студии аргентинского танго El Abraze, и Гунтарс Грайкстс, видеорежиссер и танцор аргентинского танго;
- 13:50 "Лица депрессии". Лаура Валайне, врач-психотерапевт;
- 14:10 "Женское сердце". Проф. Андрей Эрглис, врач, кардиолог;
- 14:30 "История об одуванчике". Санита Зиедина, автор книги Pieneņpūka.
16:00 - 17:30 - третья сессия "ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ - МЕЧТАЙ СМЕЛЕЕ"
- 16:10 "Из внутренней тюрьмы к духовной свободе". Рудите Лосане, капеллан;
- 16:30 "Любое начало - это страх". Кристине Анже, кинопродюсер, руководитель службы новостей TV3;
- 16:50 Программа 2023;
- 17:00 "Влюбиться в жизнь. Влюбиться в себя... глядя в глаза смерти". Инита Сила, журналист и автор книг;
- 17:20 "Падай вверх!". Юрис Рубенис, директор Института интегрального образования, учитель созерцания.
17:50 - 19:00 - закрытие форума
Галерея: Форум Līdere-2021
Галерея: Форум Līdere-2020
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