Нижнее белье на сцене и прощание "по-английски": в Риге выступила группа "Пошлая Молли"

У входа в концертный зал зрители начали собираться заранее. Здесь можно было наблюдать самые яркие и необычные образы преданных поклонников группы: цветные волосы, нестандартный стиль одежды, татуировки и пирсинг. Основными зрителями в зале были подростки и молодые люди.

Несмотря на то, что концерт начался с опозданием, зрители восторженно встретили группу.

В Риге выступила группа "Пошлая Молли" ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На концерте группа сыграла почти все свои хиты: "Супермаркет", "Нон-стоп", "Ты разбила папину машину", "Лол" и другие.

Во время концерта поклонницы группы бросали на сцену нижнее белье, которое солист Кирилл Бледный возвращал обратно в зал. Также музыкант неоднократно просил зрителей создавать так называемые "сёркл питы" - образованные толпой круги, где люди толкались и танцевали друг с другом.

В Риге выступила группа "Пошлая Молли" ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Стоит отметить, что в конце выступления группа не попрощалась с поклонниками, а просто покинула сцену. Такое завершение концерта характерно для украинской группы.

В Риге выступила группа "Пошлая Молли" ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Коллектив "Пошлая Молли" приехал в Ригу с концертом в рамках своего крупнейшего благотворительного тура. Все собранные средства будут переданы защитникам Украины и пострадавшим от войны.

В начале концерта солисту группы поклонники подарили букет желто-синих цветов в знак поддержки Украины. При этом Кирилл Бледный за все время концерта ни разу не высказался о ситуации в своей родной стране.

"Пошлая Молли" - украинская музыкальная группа, основанная музыкантом из города Змиева Харьковской области Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный. Музыка "Пошлой Молли" - это нескончаемый подростковый бунт, припраленный холодным звучанием синти-панка. Их песни - это взрывные поп-рок-хиты с элементами панка. Они юные, "драйвовые" и горячие, как и их публика.