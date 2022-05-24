Зеленский и его жена Елена дали редкое с начала войны совместное интервью

Интервью Зеленских:

"Наша семья разлучена также как и другие украинские семьи", - сказала в интервью Зеленская.

Ради безопасности Елены, ее нынешнее место жительства неизвестно. Первая леди рассказала, что ее муж много и тяжело работает и серьезно относится к работе, потому с семьей не получается проводить достаточно времени. Во время войны пара в основном общается по телефону, но изредка получается ненадолго встретиться.

Отрывок из интервью:

Елена Зеленская: Общались только по телефону. Сейчас у нас было несколько возможностей увидеться, и я вам тоже благодарна за эту возможность, потому что мы сейчас проводим время вместе.

Владимир Зеленский: Свидание в эфире.

Елена Зеленская: Свидание в эфире, да, спасибо. Это такая, знаете, отличная возможность попить вместе чаю. Не могу сказать, что наша семья очень изменилась, возможно, я изменилась. (Обращается к мужу.) Это ты можешь сказать, но…

Владимир Зеленский: Ты прекрасно выглядишь.

Зеленские на интервью ФОТО: Ekrānuzņēmums no video/ BBC

Зеленская также вспомнила о роковом утре, когда началась война:

"Я помню, что я проснулась от странных звуков за окном, как и все, наверное. Темно, была же почти ночь тогда и я смотрю, что Владимира рядом нет. Я пошла в соседнюю комнату и нашла его: он уже был в костюме, но без галстука".

Она спросила у супруга, что случилось. Он ответил: "Началось". Зеленская добавила: "И теперь я живу тем, когда он наконец-то мне скажет: "Все, закончилось".