Вт, 24.05.2022
Оставаться на госслужбе означает предавать свою Родину Борис Бондарев, советник российского представительства при ООН
Борис Бондарев, советник российского представительства при ООН

Зеленский и его жена Елена дали редкое с начала войны совместное интервью

Елена Зеленская и Владимир Зеленский ФОТО: AP/ Scanpix

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со своим мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским, 21 мая дали интервью украинскому телеканалу ICTV. С начала войны пара практически не виделась. 

Интервью Зеленских: 

"Наша семья разлучена также как и другие украинские семьи", - сказала в интервью Зеленская. 

Ради безопасности Елены, ее нынешнее место жительства неизвестно. Первая леди рассказала, что ее муж много и тяжело работает и серьезно относится к работе, потому с семьей не получается проводить достаточно времени. Во время войны пара в основном общается по телефону, но изредка получается ненадолго встретиться. 

Отрывок из интервью:

Елена Зеленская: Общались только по телефону. Сейчас у нас было несколько возможностей увидеться, и я вам тоже благодарна за эту возможность, потому что мы сейчас проводим время вместе.

Владимир Зеленский: Свидание в эфире.

Елена Зеленская: Свидание в эфире, да, спасибо. Это такая, знаете, отличная возможность попить вместе чаю. Не могу сказать, что наша семья очень изменилась, возможно, я изменилась. (Обращается к мужу.) Это ты можешь сказать, но…

Владимир Зеленский: Ты прекрасно выглядишь.

Зеленские на интервью  ФОТО: Ekrānuzņēmums no video/ BBC

Зеленская также вспомнила о роковом утре, когда началась война: 

"Я помню, что я проснулась от странных звуков за окном, как и все, наверное. Темно, была же почти ночь тогда и я смотрю, что Владимира рядом нет. Я пошла в соседнюю комнату и нашла его: он уже был в костюме, но без галстука". 

Она спросила у супруга, что случилось. Он ответил: "Началось". Зеленская добавила: "И теперь я живу тем, когда он наконец-то мне скажет: "Все, закончилось".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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