Жирный творог против обезжиренного: какой лучше?

Специалист по питанию Ансис Зауэрс в программе Pārtikas revidents пояснил, что творог - полезный для здоровья продукт, а добавленное количество жиров - фактор, который для здорового человека не играет большой роли.

"Это может быть актуально для людей, у которых есть проблемы с перевариванием жиров, у которых поджелудочная железа не выделяет ферменты, эмульгирующие жир из желчи", - подчеркивает специалист.

Он считает, что творог - это отличный подарок Латвии, и мы должны быть рады, что у нас есть такой продукт. В его основе белок, который особенно полезен для пожилых людей, так как в их ежедневном рационе не хватает полноценного белка.

"Мы в основном едим творог со сметаной, а сметана - именно те жиры, которые мы добавляем, поэтому 5% или больше - даже не так важно. Если добавить еще и тмин, то выходит идеальный перекус", - рассказал Ансис Зауэрс.