Суд в Киеве заочно арестовал Януковича за подписание "Харьковского соглашения"

Януковича обвиняют в государственной измене в связи с подписанием соглашения.

Прокуратура заявляет, что бывший президент Украины в сговоре с бывшим премьер-министром страны Николаем Азаровым нанес ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также оказывал помощь России и ее представителям в деструктивных действиях против Украины.

"21 апреля 2010 года в Харькове подозреваемый подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, вместо того, чтобы готовить его к выводу с территории Украины", - заявили в Генпрокуратуре

Как подчеркивается в заявлении, это создало предпосылки для увеличения численности российских войск на территории Украины, замены и модернизации их техники и, как следствие, вторжения вооруженных сил РФ и оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя.

Досудебное расследование провели следователи Государственного бюро расследований Украины.

В октябре прошлого года суд также заочно арестовал Азарова.

Соглашение, подписанное в Харькове 21 апреля 2010 года тогдашними президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, предусматривало продление пребывания Черноморского флота России в Севастополе с 2017 года до 2042 года, автоматически разрешая продлевать срок каждые пять лет, если ни у одной из сторон не будет возражений против этого, а также соглашение установило арендную плату за пребывание флота.

В конце 2013 года решение Януковича выйти из соглашения о сотрудничестве с ЕС вызвало массовые протесты. Когда жестокий разгон демонстрантов не смог подавить протесты, Янукович был вынужден бежать в Россию в начале 2014 года.

После бегства Януковича Москва начала военную агрессию против Украины, оккупировала и аннексировала Крымский полуостров, а также вторглась на материковую часть Украины, на востоке которой поддерживаемые Россией вооруженные группировки боевиков по-прежнему контролируют большие территории.