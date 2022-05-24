Эстония с 25 мая отменяет проверку документов на границе с Латвией

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, напомнив, что временная мера была введена в связи с нападением России на Украину и для того, чтобы иметь лучшее представление о том, кто и с какими целями едет в Эстонию.

По словам министра, количество беженцев из Украины, едущих в Эстонию через Латвию, к нынешнему моменту существенно уменьшилось. Изменилось и направление движения миграционных потоков - все больше беженцев прибывает в Эстонию через Россию, поскольку боевые действия в Украине сейчас происходят в основном в восточной части страны.

Как сказал Яани, в последние дни из России в Эстонию прибывает в среднем по 300 беженцев в день, а из Латвии - менее ста человек в сутки. При этом половина прибывающих беженцев рассматривает Эстонию как транзитную страну.