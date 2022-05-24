Рижская дума не собирается тянуть со сносом памятника в Пардаугаве

Однако, как указали в думе, необходимо выполнить определенные процедуры, которые позволят реализовать снос памятника в ускоренном виде. Между тем, в рассмотренный сегодня на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке законопроект "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики" включены и рекомендации самоуправления.

Уже сообщалось, что законопроект предусматривает запрет на выставление в общественных местах памятников, произведений искусства и других объектов, которые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев: памятник прославляет оккупационную власть СССР или нацистской Германии, связанные с этим события или людей, прославляет идеологию тоталитаризма, насилие, военную агрессию и идеологию войны, а также содержит символы советской или нацистской власти.

Однако в законопроекте выделено, что это не относится к памятникам, памятным знакам, памятным табличкам, памятным местам или другим образованиям, находящимся в местах захоронений павших воинов, а также в местах памяти жертв советского и нацистского террора.

Руководство Рижской думы также отмечает, что, чтобы значительно ускорить демонтаж памятника, в специальном законе необходимо предусмотреть, чтобы к конкурсу применялась норма закона о публичной покупки, устанавливающая, что оспаривание решения комиссии не останавливает процедуру закупки.

Ранее Сейм принял предложенные комиссией МИД поправки, которыми были отменены юридические препятствия для сноса памятника в Пардаугаве. Дождавшись решения Сейма, Рижская дума решила снести в памятник.

Вопрос о сносе памятника особенно актуализировался после начала Россией войны в Украине.