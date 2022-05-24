Раймонд Паулс высказался о сносе памятника в Пардаугаве

Маэстро сказал изданию Privātā Dzīve: "Если этот памятник решено снести, сносите и все! Только не делайте столько шума! Все эти ненужные эмоции... Если решение уже принято, то его следует организованно реализовать. Это не вопрос, который нужно решать месяцами и годами".

Он добавил: "Смотрите, во всем этом есть один момент, о котором нам следует подумать. Одно дело - оккупация, другое - то, что в той войне погибли десятки миллионов людей. Это ужасно, и из уважения к тем, кто погиб во время войны, нужно найти способ, чтобы не потерять эту память".

Как сообщалось, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, устраняющие юридические препятствия для сноса памятника советским воинам в парке Победы в Риге.

В свою очередь, 20 мая в Риге прошло шествие "За освобождение от советского наследия", в котором приняли участие около 5 тыс. человек. Шествие прошло от памятника Свободы через Каменный мост до парка Победы в Пардаугаве.

Галерея: Шествие "За освобождение от советского наследия"

Протестуя против действий правящих партий в связи с демонтажем советских памятников в Латвии, Русский союз Латвии 28 мая проведет протестное шествие в Риге от парка Победы до памятника Свободы.

Оценив информацию и приняв во внимание выявленные риски, Служба государственной безопасности рекомендовала Рижскому самоуправлению не давать разрешение на проведение заявленной на 28 мая акции.