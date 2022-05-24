Раймонд Паулс высказался о сносе памятника в Пардаугаве
Маэстро Раймонд Паулс, который ранее заявлял, что о войне в Украине не будет говорить, лаконично высказался о сносе памятника в парке Победы.
Маэстро Раймонд Паулс, который ранее заявлял, что о войне в Украине не будет говорить, лаконично высказался о сносе памятника в парке Победы.
Маэстро сказал изданию Privātā Dzīve: "Если этот памятник решено снести, сносите и все! Только не делайте столько шума! Все эти ненужные эмоции... Если решение уже принято, то его следует организованно реализовать. Это не вопрос, который нужно решать месяцами и годами".
Он добавил: "Смотрите, во всем этом есть один момент, о котором нам следует подумать. Одно дело - оккупация, другое - то, что в той войне погибли десятки миллионов людей. Это ужасно, и из уважения к тем, кто погиб во время войны, нужно найти способ, чтобы не потерять эту память".
Как сообщалось, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, устраняющие юридические препятствия для сноса памятника советским воинам в парке Победы в Риге.
В свою очередь, 20 мая в Риге прошло шествие "За освобождение от советского наследия", в котором приняли участие около 5 тыс. человек. Шествие прошло от памятника Свободы через Каменный мост до парка Победы в Пардаугаве.
Галерея: Шествие "За освобождение от советского наследия"
Протестуя против действий правящих партий в связи с демонтажем советских памятников в Латвии, Русский союз Латвии 28 мая проведет протестное шествие в Риге от парка Победы до памятника Свободы.
Оценив информацию и приняв во внимание выявленные риски, Служба государственной безопасности рекомендовала Рижскому самоуправлению не давать разрешение на проведение заявленной на 28 мая акции.
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