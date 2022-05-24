Вт, 24.05.2022
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Борис Бондарев, советник российского представительства при ООН

В Харькове возобновило работу метро

24 мая метро Харькова возобновило работу ФОТО: AFP / Scanpix

Во вторник, 24 мая, работу возобновило харьковское метро, которое после вторжения России в Украину служило как бомбоубежище.

"Мы сегодня возобновили работу харьковского метро и почти всех его станций", - рассказал журналистам мэр города Игорь Терехов.

"Мы решили возобновить работу, так как нам нужно перезагружать экономику", - сказал мэр, добавив, что поездки в метро ближайшие две недели будут бесплатными.

Когда российские войска начали интенсивную бомбардировку Харькова, метро с его 30 станциями служило в качестве бомбоубежища для жителей города.

Три станции в северо-восточных районах города, которые до сих пор обстреливаются российскими войсками, открыты не были.

В городе до войны было 1,4 миллиона жителей, и метро в течение года перевозило 158 миллионов пассажиров.

В последнее время российские войска отошли от Харьковской области, пытаясь сконцентрировать силы для нападения на Донбасс.

Жители, по-прежнему использующие метро в качестве бомбоубежища, могут там остаться, сказал Терехов.

"Мы решили не тревожить людей, которые по-прежнему живут в метро", - сказал он. Если ситуация улучшится, он призовет переселиться в другие места, добавил мэр Харькова.

Галерея: Так выглядело метро Харькова до открытия

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