В Харькове возобновило работу метро
Во вторник, 24 мая, работу возобновило харьковское метро, которое после вторжения России в Украину служило как бомбоубежище.
Во вторник, 24 мая, работу возобновило харьковское метро, которое после вторжения России в Украину служило как бомбоубежище.
"Мы сегодня возобновили работу харьковского метро и почти всех его станций", - рассказал журналистам мэр города Игорь Терехов.
"Мы решили возобновить работу, так как нам нужно перезагружать экономику", - сказал мэр, добавив, что поездки в метро ближайшие две недели будут бесплатными.
Когда российские войска начали интенсивную бомбардировку Харькова, метро с его 30 станциями служило в качестве бомбоубежища для жителей города.
Три станции в северо-восточных районах города, которые до сих пор обстреливаются российскими войсками, открыты не были.
В последнее время российские войска отошли от Харьковской области, пытаясь сконцентрировать силы для нападения на Донбасс.
Жители, по-прежнему использующие метро в качестве бомбоубежища, могут там остаться, сказал Терехов.
"Мы решили не тревожить людей, которые по-прежнему живут в метро", - сказал он. Если ситуация улучшится, он призовет переселиться в другие места, добавил мэр Харькова.
Галерея: Так выглядело метро Харькова до открытия
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