Без салюта и шествия. Каким будет праздник города Даугавпилс в этом году

"Чайка" уже сообщала, что праздник города будет сконцентрирован в Даугавпилсской крепости - здесь пройдут основные концерты, а в центре города состоится традиционная ярмарка, а также фестиваль Ghetto Games, здесь же будут и детские аттракционы. Программа - здесь.

Праздник пройдет в несколько другом формате, но от изменений его качество не пострадает, заверяют чиновники.

В связи с крайне тяжелой экономической ситуацией в Даугавпилсе и в стране, приоритеты были перераспределены, и поэтому устраивать непомерные праздники, когда растут цены на все и цифры в счетах, нерационально, называет одну из причин вице-мэр Алексей Васильев. По его словам, самоуправление сейчас очень большую часть средств расходует на поддержку жителей - все больше людей обращаются в социальную службу за помощью.

Руководитель Управления культуры Элеонора Клещинская также указывает на финансовую составляющую и на политические причины. Поэтому не будет и большой сцены на площади, к которой обычно двигалось шествие по улице Ригас, и на которой проводилось официальное открытие праздника. Сначала организаторы рассматривали другие варианты проведения шествия, например, по другим улицам, но в этом году от него решили отказаться.

Салюта не будет по политическим соображениям - в Латвии сразу несколько организаций призвали отказаться от салютов и фейерверков, чтобы лишний раз не беспокоить украинских беженцев. Официального запрета нет, но это рекомендация, которой в Даугавпилсе решили последовать.

Единственный микрорайон, где пройдет концерт - это старый Форштадт - здесь около дома культуры 2 июня будут выступать местные артисты. Это мероприятие многолетнее, традиционное, его решили оставить. Остальные микрорайоны в последние годы было сложно обеспечить уже на исполнительском уровне, к тому же это дополнительные расходы, и пока от них решили отказаться. Возможно, в будущем традицию возродят, сказала Элеонора Клещинская.

По словам мэра Даугавпилса Андрея Элскниньша, учитывая происходящее в мире и в соседних странах, совершенно логично, что праздника города в таком виде, каким он был ранее - с двумя днями больших концертов на площади Виенибас - в этом году быть не может. "Мы думаем и надеемся, что все приведется в порядок в следующем году", - сказал он, напомнив, что крупные мероприятия на площади Виенибас планируются как минимум за полгода, когда концерт согласуется с графиком тех или иных артистов. В этом году это было невозможно - только в марте стало известно об отмене ковид-ограничений на массовые мероприятия, затем начались санкции, списки артистов, которые не могут въезжать в Латвию, пополнялись.

"Пригласить кого-то, кто потом сорвал бы концерт и не приехал, как это было с Биланом, тоже, на наш взгляд неправильно", - сказал мэр.

Не будет также в этом году и банкета по случаю праздника, на который обычно приглашались делегации городов-побратимов. Приглашения на праздник получили мэры городов Латгалии, прием иностранных гостей решили отложить до лучших времен.