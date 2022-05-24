На участке улицы Лиелвардес в Риге транспорт пустят по одной стороне проезжей части

В связи с работами по расширению сети водопровода и канализации, на Тейке с 1 по 17 июня будет закрыто движение транспортных средств по одной стороне проезжей части и движение транспорта будет организовано по другой стороне, в результате чего на ней будет создано двустороннее движение. Упомянутые изменения будут введены на участке улицы Лиелвардес от здания по улице Лиелвардес, 21, до здания по улице Лиелвардес, 37 (по направлению в сторону улицы Бикерниеку).