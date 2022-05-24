Ср, 25.05.2022
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Раймонд Паулс

На участке улицы Лиелвардес в Риге транспорт пустят по одной стороне проезжей части

Улица Лиелвардес в Риге ФОТО: maps.google.com

В связи с работами по расширению сети водопровода и канализации, на Тейке с 1 по 17 июня будет закрыто движение транспортных средств по одной стороне проезжей части и движение транспорта будет организовано по другой стороне, в результате чего на ней будет создано двустороннее движение. Упомянутые изменения будут введены на участке улицы Лиелвардес от здания по улице Лиелвардес, 21, до здания по улице Лиелвардес, 37 (по направлению в сторону улицы Бикерниеку).

Как отметили в Рижской думе, в упомянутый период времени такие же изменения ожидаются на участке улицы Лиелвардес от здания по улице Лиелвардес, 40, до здания по улице Лиелвардес, 22 (по направлению в сторону улицы Айзкрауклес).

Ответственному за проведение работ предприятию RERE VIDE дано задание обеспечить размещение дорожных знаков, а также подъезд жителей и сотрудников предприятий, а также движение оперативного транспорта.

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