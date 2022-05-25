Сорос: конфликт в Украине может стать началом Третьей мировой войны

"Вторжение может стать началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может ее не пережить", - сказал Сорос.

"Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию - как можно скорее победить Путина", - добавил он.

Сорос заявил, что Путин, который сначала утверждал, что так называемая "спецоперация" в Украине идет по плану и позволит достичь всех целей Кремля, теперь считает вторжение ошибкой и готовится к переговорам о прекращении огня.

"Однако перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее становится Путин, тем более непредсказуемым он становится", - предупреждает миллиардер.

Сорос сказал, что Европейский союз (ЕС) должен осознать, что Путин может перекрыть поставки природного газа, который в настоящее время обеспечивает около 40% потребностей Европы.

Он напомнил, что в прошлом году Россия разместила газ у себя в хранилищах вместо того, чтобы экспортировать его в Европу, создав дефицит, который поднял цены и сделал России хорошую выручку.

По его словам, эта зависимость была во многом обусловлена ​​политикой, проводимой бывшим немецким канцлером Ангелой Меркель, которая заключила с Москвой специальные сделки на поставки газа.

"Зависимость Европы от российского ископаемого топлива слишком велика, и во многом это связано с меркантильной политикой, которую проводила бывший канцлер Ангела Меркель", - отметил он. "Она заключила специальные сделки с Россией по поставкам газа и сделала Китай крупнейшим экспортным рынком Германии".

Сорос указал, что нынешний канцлер Германии Олаф Шольц был избран, чтобы продолжить политику Меркель, но "в итоге кажется, что он всегда поступает правильно", - сказал Сорос, имея в виду такие решения, как приостановка газопровода "Северный поток - 2", оборонный бюджет Германии и поставки вооружения Украине.

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