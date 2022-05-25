В Латвии снижается заболеваемость гриппом

На прошлой неделе к семейным врачам с гриппом обратились 129 пациентов. Уровень заболеваемости составил 191,1 случая на 100 000 населения, тогда как неделей ранее - 317,3 случая.

В Елгаве, Юрмале, Лиепае и Риге заболеваемость гриппом превышала 100 случаев на 100 000 жителей.

По поводу ОРВИ на прошлой неделе к семейным врачам обратились 786 пациентов, что составляет 1164,1 случая на 100 000 населения по сравнению с 1335,4 случаями неделей ранее.

Сообщается также о 29 госпитализированных больных гриппом.

Эпидемия гриппа была объявлена в Латвии 17 марта.

В свою очередь в мире регистрируют все больше случаев заболевания оспой обезьян: