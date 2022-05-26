Чт, 26.05.2022
Чтобы обеспечить мир и безопасность в Европе и мире, Россия должна проиграть эту войну. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

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  • Аппетитная Кардашьян, смелая Фаворская и провокационный Маркус Рива

Фото ⟩ Аппетитная Кардашьян, смелая Фаворская и провокационный Маркус Рива

В рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET еженедельно предлагает подборку самых "горячих" публикаций в соцсетях.

Ким Кардашьян купила табуретку и сходила на пляж.

Полина Фаворская, она же FAVLAV, оказывается, увлекается полароидом и вредными привычками.

Маркус Рива фитоняша.

Дора во всем белом 🤍

Аня Pokrov посетила Казахстан

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от АНЯ ПОКРОВ - АНТИГРУСТИН🥑❤️ (@pokrov90)

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