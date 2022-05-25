Из-за сокращения поддержки в Риге необходимо переселить 570 украинских беженцев

Согласно решению правительства, с сегодняшнего дня плата за размещение беженцев в туристическом жилье снижена с 20 евро до 15 евро в сутки, а за питание беженцев - с 15 евро до 10 евро.

После этого решения некоторые гостиницы заявили, что больше не могут размещать беженцев.

Вчера удалось найти способ переселить 200 беженцев, сегодня будут переселены еще 200, а оставшиеся - к понедельнику.

По словам Аронова, после известия о том, что людям придется покинуть гостиницы, среди беженцев возникла паника, с которой удалось справиться до сегодняшнего дня.

И сотрудники муниципальной полиции, и рижская социальная служба пытались донести до беженцев, что они не останутся без крова, и никого не выселят на улицу, отметил представитель полиции.

Всего в Риге в туристическом жилье проживает около 2000 беженцев из Украины.