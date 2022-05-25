"Это мне купили мои родители": школьники курят прямо в классе

Курительный инвентарь школьника может быть достаточно серьезным. Курительное устройство, заправочные устройства, атрибуты. Также обычные сигареты. Иногда это даже целый мешок. Стоимость такого мешка может составлять от 70 до 100 евро, которые школьник готов отдать из своих карманных денег на вред своему здоровью. Рита Озарска, инспектор по делам несовершеннолетних Государственной полиции, пришла к выводу, что курение среди подростков быстро становится все более распространенным явлением, а подростки становятся все более бессовестными.

"Курение в классе, в женских туалетах, в раздевалках, что друним не нравится", - говорит она.

Заместитель начальника Муниципальной полиции Валмиерского края Янис Кайбе также сообщил ReTV, что во время проверок в школах приходится регулярно забирать различные приспособления для курения. Обычно происходит разговор со взрослым, который это покупает. Бывают даже случаи, когда родители покупают устройства для детей. Янис Кайбе: "Есть бизнес, если можно так сказать, когда курительные принадлежности продаются за повышенную плату".

Андрей Глухов, директор Валмиерской 2-й средней школы: "Когда мы начинаем говорить с детьми о том, правильно он поступил или нет, есть один очень простой ответ – это мне купили мои родители".

"Родители также могут быть привлечены к ответственности, а именно за то, что они не выполняют свои родительские обязанности", - признает Янис Кайбе.

Директора валмиерских школ, к которым обратилось ReTV, подчеркивают, что распространение электронных сигарет среди молодежи можно немедленно остановить, реагируя на происходящее и сотрудничая с учебными заведениями, полицией и родителями.

Мартиньш Ветра, директор Валмиерской начальной школы, говорит: "Это не то дело, которое можно легко обсудить с родителями или детьми. Хорошо, если привлекают инстанции.

Нам нужно держать наших маленьких детей подальше от этого, потому что давайте помнить, что это вызывает зависимость".

Нарколог Лев Полунин сказал ReTV - чем раньше начать курить, тем меньше шансов бросить. Широкая реклама – это большой риск.

Употребление и передача табачных изделий и электронных сигарет детям и подросткам запрещены Законом о защите прав ребенка. Такое действие оценивается, и наказание применяется административной комиссией каждого самоуправления. По данным полиции, в последнее время в комиссии передается все больше дел, связанных с курением подростков.

Видео: Сюжет передачи ReTV на латышском языке