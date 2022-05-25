Bellingcat: в кругах Кремля царит отчаяние из-за войны в Украине

Грозев указал, что у Bellingcat нет источника в самом Кремле, но есть источники, очень близкие к Кремлю. Он также сказал, что среди источников, похоже, существует консенсус в отношении того, что первоначально запланированная война уже проиграна и что теперь идет новая война. "Но многие из них не понимают, каковы ее цели. Это похоже на реактивную стратегию, в которой каждый день перерабатывается доктрина следующих шагов", - сказал Грозев.

Он также указал, что на данный момент, похоже, не существует окончательной стратегии, которая не включала бы мобилизацию. "Без мобилизации это только реакция на продвижение украинской армии, и ожидается, какое вооружение Украина получит с Запада, и тогда, соответственно, будет реакция".

Грозеву кажется, что нет такой стратегии, в которой не было бы мобилизации как минимум 200-300 тысяч новых российских военных. Однако, по его мнению, в настоящее время широкой общественной поддержки такой мобилизации нет.

Журналист заявил, что если Путин с уверенностью поймет, что выигрышной стратегии не существует, он может решиться на символическую победу с применением нетрадиционного оружия, которое может быть химическим, а в худшем случае даже ядерным. "Потому что он просто не сможет выжить внутриполитически в случае проигрыша в Украине", - отметил он.

Говоря о настроениях во внутренних кругах Кремля, Грозев указывает, что царит личное отчаяние.

"Не то чтобы о стране, им это все равно. У них те же бытовые дилеммы, что и у среднего россиянина, например, где обменять деньги на доллары,

чтобы не обесценились, или как купить билет, чтобы вывезти семью из России в этом году, или что сделать, чтобы племяннику не пришлось идти на войну и быть убитым. Это те же самые вопросы, которые задают себе в высших кругах служб безопасности и разведки. И можно себе представить, что они не самые большие сторонники войны", - сказал журналист.

Он добавил, что у Bellingcat есть источники в российской военной прокуратуре, куда поступило множество письменных жалоб от родственников о пропаже сыновей, мужей и братьев. "Сообщаемые нам цифры, безусловно, превышают 10 000 человек. Мои оценки близки к украинским оценкам - около 20 000. Но важно понимать - многие из них являются наиболее квалифицированными российскими солдатами", - заявил он.