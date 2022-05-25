Минобороны РФ сообщило об открытии коридоров из портов Украины для иностранных судов

Коридоры будут открыты для судов, которые находятся в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного, а также Мариуполя.

Коридоры будут открыты с восьми утра до семи вечера.

Минобороны заявило, что в портах на Черном море остались заблокированными 70 иностранных судов из 16 стран, которые якобы не могут выйти из-за "созданной Киевом угрозы обстрела".

Украина является крупнейшим мировых поставщиков зерна. Из-за войны возможности экспорта резко сократились. В ООН заявляют об угрозе глобального продовольственного кризиса из-за блокировки украинских портов.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заблокировала 22 миллионов тонн украинской пищевой продукции, пишет "Медуза". Также Минобороны Украины сообщало о том, что Россия вывозит зерно из Украины.