Фото ⟩ Пикет у Сейма в поддержу Закона о гражданском союзе

Законопроект предусматривает новый способ юридической регистрации совместной жизни двух совершеннолетних лиц, в том числе открывает возможности регистрации однополых отношений.

Организаторы пикета призывали собраться на мероприятии с плакатами и надеялись на большую отзывчивость общественности и что мероприятие будет широко посещаться.

Галерея: Пикет в защиту всех семей Латвии

По мнению общества Dzīvesbiedri, попытки отдельных политических сил затянуть принятие окончательного решения могут вызвать конституционный кризис.

Неясность по поводу того, будет ли законопроект принят, возникла из-за решения депутатов парламентской фракции "Согласия" никоим образом своим голосованием не принимать участие в его рассмотрении. Принимая во внимание, что для рассмотрения законопроекта необходим кворум, или участие в голосовании минимум 50 депутатов, в результате решения "Согласия" для принятия законопроекта может не хватить голосов, так как его поддерживает не вся коалиция. Многие депутаты, возражающие против рассмотрения законопроекта, не будут участвовать в голосовании, чтобы "сорвать кворум", однако до этого минимальный кворум всегда достигался благодаря голосованию части депутатов от "Согласия".

Некоторые другие оппозиционные депутаты предлагали отдать законопроект на доработку обратно в юридическую комиссию.

Напомним, Закон о гражданском союзе подготовило Министерство юстиции в ответ на решение Конституционного суда от 2020 года об обязанности государства обеспечить юридическую защиту однополых семей.

Многие годы люди называют гражданским браком и союзом фактическое сожительство. Новый закон же, наоборот, предлагает "легализовать" это понятие и привнести права и обязанности в такие отношения, чтобы защитить эти семьи. В соответствии с этим законом гражданский союз - это нотариально заверенное соглашение между двумя физическими лицами, которое регулирует права и обязанности сторон:

С заключением гражданского союза стороны несут взаимную обязанность заботиться и поддерживать друг друга, вести общее хозяйство в соответствии с доходом каждой из сторон. При этом имущественные отношения сторон заканчиваются с прекращением союза;

Заключить гражданский союз смогут любые совершеннолетние жители Латвии;

Как и в обычном браке, существует ответственность по совместным обязательствам, например кредитам;

Законопроект предусматривает порядок прекращения гражданского союза у нотариуса или в судебном порядке;

Законопроект не дает права наследования и не регулирует вопрос о правах детей, если только стороны не имеют совместных детей.

Законопроект вызвал большое внимание в обществе, потому что предполагается, что он легализует однополые отношения. На самом деле это не совсем так: в проекте закона отсутствует какое-либо упоминание о сексуальной ориентации или поле людей, желающих заключить гражданский союз. А это значит, что применять нормы нового закона смогут все жители Латвии, не состоящие в официальном браке, но при этом желающие каким-либо образом защитить свои отношения и свою семью.