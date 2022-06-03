За российский флаг в Латвии теперь могут судить? Разбирался RUS TVNET

Видео: Мужчина с российским флагом в Агенскалнсе

С вопросом о том, является ли российский флаг достаточной причиной для возбуждения уголовного дела, мы обратились к латвийской полиции.

Пояснение полиции

Как рассказала старший специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Латвии Лина Кальке, использование флага России в Латвии само по себе не является нарушением. Триколор РФ не запрещен, но необходимо оценивать контекст, в котором человек использует флаг.

В случае задержания людей, выражавших свои взгляды с использованием государственного символа России, эти дела рассматриваются в индивидуальном порядке. Если произошедшее будет расценено как поддержка военной агрессии или публичное прославление военных преступлений, за это могут привлечь к ответственности по административной статье 13.1 (о нарушениях в сфере общественного порядка и использования государственного языка).

Статья 13.1. Публичное использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления Использование в публичном пространстве символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления (исключения - без цели оправдания или прославления этих преступлений), влечет за собой предупреждение либо наложение штрафа в размере до 70 штрафных единиц для физических лиц и до 580 единиц - для юридических лиц. Редакция Административного закона от 31.03.2022, вступила в силу 03.05.2022.

В некоторых случаях, однако, использование флага может подпасть и под уголовную ответственность.

Статья 74.1. Оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира или военных преступлений Публичное прославление, отрицание, оправдание или уничижение геноцида, преступлений против человечности, мира или военных преступлений, в том числе проводимых СССР или нацистской Германией против Латвийской Республики и ее жителей, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, пробационным надзором, привлечением к общественным работам либо штрафом. Редакция Уголовного закона от 21.05.2009 с изменениями, внесенными 13.12.2012, 15.05.2014 и 17.12.2020, вступила в силу с 01.01.2022.

В разговоре с RUS TVNET представитель Госполиции Илзе Юревица повторила, что каждая ситуация должна оцениваться индивидуально - при наличии соответствующего основания будет применяться та или иная ответственность.

Комментируя инцидент в Агенскалнсе, Юревица сообщила, что после ведомственного расследования полиция возбудила административное производство по факту использования в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. В настоящее время проходит расследование, выясняются личности обоих причастных к инциденту мужчин, а также возможная ответственность другой стороны (напавшего).

Адвокат о деле молодого человека с флагом России

Адвокат задержанного в парке Победы молодого человека Имма Янсоне рассказала RUS TVNET, что считает дело политизированным и что ее подзащитный никак не проговаривал вслух поддержку военных преступлений армии РФ в Украине.

"Законодатель должен четко обозначить, что могут и что не могут делать люди. В нашем случае нет оснований для возбуждения ни уголовного, ни даже административного дела, потому что флаг России в Латвии не запрещен. Преступления совершаются под разными символами. С таким же успехом можно задерживать за использование русского языка", - сказала Янсоне, добавив, что молодой человек все это время содержится в заключении.