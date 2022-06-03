Пт, 3.06.2022
Ощущения как в коробке, которую каждый день пинают и нельзя высунуть наружу голову латвиец Юрис Юрашс о фронте на войне в Украине
латвиец Юрис Юрашс о фронте на войне в Украине

За российский флаг в Латвии теперь могут судить? Разбирался RUS TVNET

Женщина с российским флагом. Иллюстративное фото ФОТО: SCANPIX

За последнее время в Латвии произошло несколько инцидентов, связанных с флагом России: в парке Победы в Пардаугаве был задержан молодой человек с триколором РФ, которому, по последним данным, грозит даже уголовное дело. В Агенскалнсе мужчина размахивал бело-сине-красным флажком и выкрикивал "За Россию! За Донбасс!", после чего на него напал другой мужчина и вырвал флаг. Государственный символ России теперь экстремистский и его нельзя просто так демонстрировать? RUS TVNET решил разобраться.

Что случилось?

На стихийной акции протеста в парке Победы в Пардаугаве 10 мая (утром того же дня принесенные накануне цветы были убраны трактором) был задержан молодой человек, обернувшийся в российский флаг. По информации LETA, он задержан по уголовной статье за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, конкретно - его подозревают в действиях, направленных на публичное прославление и оправдание военных преступлений российской армии. Уголовный закон за такое правонарушение предполагает тюремное заключение на срок до пяти лет, общественные работы или денежный штраф.

Как видно из видеозаписей, изначально у молодого человека произошла дискуссия с муниципальными полицейскими о флаге как символе агрессии. Полицейские, предупредив об ответственности, попросили снять триколор, но юноша этого не сделал.

Позднее дело попало в Службу государственной безопасности (СГБ). 

Видео: Инцидент с молодым человеком с российским флагом в парке Победы

Другой случай произошел в рижском Агенскалнсе. Telegram-канал Nexta Live опубликовал видео, в котором по одной из улиц микрорайона идет мужчина с небольшим российским флагом, выкрикивая: "За Россию! За Донбасс! За детей восемь лет!". После этого к нему подходит другой мужчина и выхватывает триколор, в ходе потасовки первый падает на землю.

Видео: Мужчина с российским флагом в Агенскалнсе

С вопросом о том, является ли российский флаг достаточной причиной для возбуждения уголовного дела, мы обратились к латвийской полиции.

Пояснение полиции

Как рассказала старший специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Латвии Лина Кальке, использование флага России в Латвии само по себе не является нарушением. Триколор РФ не запрещен, но необходимо оценивать контекст, в котором человек использует флаг.

В случае задержания людей, выражавших свои взгляды с использованием государственного символа России, эти дела рассматриваются в индивидуальном порядке. Если произошедшее будет расценено как поддержка военной агрессии или публичное прославление военных преступлений, за это могут привлечь к ответственности по административной статье 13.1 (о нарушениях в сфере общественного порядка и использования государственного языка).

Статья 13.1. Публичное использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления

Использование в публичном пространстве символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления (исключения - без цели оправдания или прославления этих преступлений), влечет за собой предупреждение либо наложение штрафа в размере до 70 штрафных единиц для физических лиц и до 580 единиц - для юридических лиц.

Редакция Административного закона от 31.03.2022, вступила в силу 03.05.2022.

В некоторых случаях, однако, использование флага может подпасть и под уголовную ответственность.

Статья 74.1. Оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира или военных преступлений

Публичное прославление, отрицание, оправдание или уничижение геноцида, преступлений против человечности, мира или военных преступлений, в том числе проводимых СССР или нацистской Германией против Латвийской Республики и ее жителей, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, пробационным надзором, привлечением к общественным работам либо штрафом.

Редакция Уголовного закона от 21.05.2009 с изменениями, внесенными 13.12.2012, 15.05.2014 и 17.12.2020, вступила в силу с 01.01.2022.

В разговоре с RUS TVNET представитель Госполиции Илзе Юревица повторила, что каждая ситуация должна оцениваться индивидуально - при наличии соответствующего основания будет применяться та или иная ответственность.

Комментируя инцидент в Агенскалнсе, Юревица сообщила, что после ведомственного расследования полиция возбудила административное производство по факту использования в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. В настоящее время проходит расследование, выясняются личности обоих причастных к инциденту мужчин, а также возможная ответственность другой стороны (напавшего).

Адвокат о деле молодого человека с флагом России

Адвокат задержанного в парке Победы молодого человека Имма Янсоне рассказала RUS TVNET, что считает дело политизированным и что ее подзащитный никак не проговаривал вслух поддержку военных преступлений армии РФ в Украине.

"Законодатель должен четко обозначить, что могут и что не могут делать люди. В нашем случае нет оснований для возбуждения ни уголовного, ни даже административного дела, потому что флаг России в Латвии не запрещен. Преступления совершаются под разными символами. С таким же успехом можно задерживать за использование русского языка", - сказала Янсоне, добавив, что молодой человек все это время содержится в заключении.

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