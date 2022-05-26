Публицист о встрече с Пугачевой: "Она сдержанно говорит, что это безумие"

Марат Гельман объяснил, что три месяца войны для русских людей - это катастрофа, чувство вины, время одиночества. Когда они увидели друг друга, то радовались, что находятся вместе.

"В целом это был не фестиваль, не праздник, а форум... Из четырех дней три обсуждали войну", - отметил он.

Гельман указал, что не всем представителям российской власти нравится, что такие деятели культуры, как Алла Пугачева, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, не поддерживают войну России в Украине.

"Некоторые коллеги посчитали, что говорить о русской культуре, пока Россия воюет в Украине - это плохо и неуместно. Я не знаю, где правда. Не сильно спорю... Я хочу действовать", - объяснил он.

Марат Гельман видел несколько сюжетов по российскому телевидению, в которых говорили, что они [покинувшие РФ после 24 февраля. - Прим. ред.] неблагодарные люди, которые зарабатывали в России. Публицист объясняет, что это не так. Но ему кажется, что для людей, которые ценят Гребенщикова, Пугачеву, Макаревича, им важно, что они скажут.

"Она понимает вес своего голоса. Она сдержанно говорит, что это безумие. То, что я услышал: "Если на Максима заведут дело, то тогда я начну говорить и уже не остановлюсь". Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. Она скорее переживает за украинцев, чем пытается бороться с российской властью. У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей, которых она хорошо знает, которые ее знают", - поделился Гельман.

Напомним, после начала военных действий РФ на территории Украины Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми улетел в Израиль. Ходят слухи, что в ближайшее время он в Россию не вернется. Кроме того, в своем видеообращении артист признался, что лишился работы (в телепередаче "Сегодня вечером" ему нашли замену) и рекламных контрактов. Его концерты в РФ стали отменять, а потому он решил и отдохнуть, и поработать - выступить с концертной программой в Израиле.

Появилось много слухов вокруг будущего их замка в деревне Грязь. Была версия, что за особняком присматривают 30-летний внук Примадонны Никита Пресняков с супругой Аленой. Но звездный наследник опроверг эти новости.

Видео: Интервью с Маратом Гельманом