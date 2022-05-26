Бывший министр экономики Витенбергс вернулся в Сейм

В связи с этим закончились депутатские полномочия Айвара Гейданса ("Консервативные"), который до сих пор работал с так называемым мягким мандатом.

Таким образом, количество депутатов Сейма от Национального объединения увеличилось на одного - до 13 парламентариев. Однако формально Витенбергс будет внефракционным депутатом, поскольку избран по списку KPV LV, а регламент Сейма не позволяет вступать в другую фракцию.

Количество депутатов от "Консервативных" с уходом Гейданса уменьшилось на одного - до 15. Формально оно остается прежним, так как Гейданс тоже был депутатом, не входящим во фракции - он, как и Витенбергс, был избран по списку KPV LV.