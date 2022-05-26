Видео ⟩ Rammstein выпустили новый клип с намеком на порно

Rammstein были бы не они, если бы не было провокации и иронии в клипе или тексте. Скорее всего, неслучайно название песни совпадает с названием одной из категорий на порносайтах.

Напомним, 5 февраля 2020 года в Сети был опубликован клип на песню Линдеманна Platz Eins. Позже артист разместил на порносайте клип Till the End, который смонтирован из всего, что не вошло в основное видео. Преимущественно это были откровенные сцены сексуальной оргии. В клипе Линдеманн играл не последнюю роль.

Видеоряд клипа: обыденная жизнь альпийской деревни - охота, рубка леса, выпас скота, дойка, шитье, танцы и песни. Руководит жителями слепой старейшина (Тилль Линдеманн).

ФОТО: Кадр из видео

Местами делаются акценты на декольте деревенских женщин. Как бы намекая на идеал по меркам этой общины. Да и некоторые действия героев несут сексуальный подтекст.

ФОТО: Кадр из видео

Но как и в любой такой истории, вспомним картины "Соломенный человек" или "Догвилль", все не так просто, как кажется, правда, на этот раз без крови, но своя тайна в деревушке есть: один мужчина во время праздника спускается в подвал своего дома. Там он красится, надевает женское платье и подкладывает солому в декольте.

ФОТО: Кадр из видео

Профессор из Оксфорда, специалист по современной немецкой литературе Карен Лидер положительно оценил новый клип Rammstein.

"Девушкам не нужно быть богатыми или умными, говорится в тексте, им просто нужны большие сиськи. Образ стареющего мужчины, теряющего надежду и волосы и мечтающего о массивных молочных железах, передан с ироничным пафосом. Но странность этой песни заключается в том, что веселая чушь сочетается в ней с экскурсами в любимых Rammstein Вагнера или Готфрида Бенна и застенчиво-ироничными рифмами", - сказал он в интервью изданию Louder.

Песня Dicke Titten вошла в последний альбом группы Zeit.

Видео: Rammstein - Dicke Titten