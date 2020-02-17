Лидер Rammstein создал новую группу. Для названия он выбрал русский мат

Солист и лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн презентовал новую группу. Примечательно, что для названия он выбрал русское матерное слово.
Артист выбрал музыкальное направление EBM (electronic body music).
Группу артист назвал NA CHUI, что русским поклонникам показалось созвучным с матерным ругательством. Первый трек - Till the End - был презентован 13 февраля. Название композиции можно трактовать по разному - либо как "до конца", либо "конец Тилля".
Издание Edaily сообщает, что клип на новую песню размещен на порносайте - в соответствии с содержанием.
Напомним, что в 2009 году группа Rammstein уже выпускала клип порнографического содержания - Pussy.