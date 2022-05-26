Начат сбор подписей за "Кнопку безопасности" людям с хроническими болезнями

Как сообщила представитель инициативы Марина Пьянова, подписи планируется подать в Рижскую думу.

Автор идеи рассказала, что с мая 2020 года Рижская социальная служба в сотрудничестве с социальными предприятиями Mājas Aprupe и Dzīvības Poga в рамках ухода на дому предлагает рижанам с низкими доходами бесплатную социальную услугу "Кнопка безопасности".

Цель этой услуги - обеспечить постоянную связь, информационную поддержку и помощь по месту жительства 24 часа в сутки клиентам социальной службы, которые могут оказаться в беспомощном положении в силу возраста, функциональных нарушений или состояния здоровья.

Услуга предоставляется лицу, проживающему в одиночестве, или в случаях, когда члены семьи, проживающие с этим лицом, не могут обеспечить ему необходимый уход из-за своего возраста, состояния здоровья или занятости.

В настоящее время бесплатная услуга "Кнопка безопасности" доступна только в рамках домашнего ухода, то есть устройство работает только дома. Для малообеспеченных людей, которые страдают хроническими заболеваниями, но ведут относительно активный образ жизни и выходят из дома, услуга доступна только на платной основе.

По словам Пьяновой, есть, например, люди, которые страдают расстройствами памяти (деменция), теряются на улице и не понимают, где находятся. Такого человека очень важно своевременно найти.

Инициатива предусматривает предоставление бесплатной социальной услуги "Кнопка безопасности" и в мобильном формате, чтобы человек с браслетом или кулоном "SOS-кнопка" мог свободно выходить из дома и чувствовать себя в безопасности, поскольку находится под контролем колл-центра, может использовать сигнал SOS, обеспечена двусторонняя связь, и при необходимости ответственные службы могут определить его местонахождение и незамедлительно оказать медицинскую или иную помощь.

По словам Пьяновой, в результате инициативы рижане с низкими доходами и соответствующими диагнозами бесплатно получать кнопку безопасности в виде кулона или браслета и смогут безопасно передвигаться вне дома, а их близкие будут знать, что в случае необходимости человек получит помощь.

Автор идеи отмечает, что эта услуга также может снизить уровень стресса и тревоги, так как увеличивает свободу и независимость пользователя.

Модуль GPS обеспечивает дополнительную безопасность и снижает риск оказаться в беспомощном состоянии, что часто является причиной преждевременной смерти.