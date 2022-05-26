Основатель эстонской разведслужбы: наивно полагать, что российские силовики предадут Путина

- Потому что Советский Союз предлагал своим агентам возможность помочь построению коммунистического мира. Это была картина, что мы можем сделать вместе. А что сейчас в случае с РФ?

- Совершенно верно сказано про Советский Союз. В случае с РФ мифа больше нет. Мы видим идеи возрождения Российской империи. Но лозунгов Советского Союза о дружбе народов и мире во всем мире уже нет, это совсем уже другая история. В то же время, если мы посмотрим на реалии больших западных государств, то разные бизнес-возможности стали козырями в руках российских спецслужб, потому что они имели доступ к самым высоким кругам, лидерам западных государств, так что, я думаю, в течение пары лет нас еще ожидают сюрпризы.

- Поговорим о роли спецслужбы внутри России. Мы отлично понимаем, что Россия выстроена как государство, которое опирается на органы внутренней безопасности и это является гарантом сохранения режима. В этом случае мы видим, что ФСБ и ФСО являются единственными организациями, которые с большой долей вероятности имеют постоянный доступ к Владимиру Путину. Исходя из этого, многие западные аналитики уделяют внимание вероятности измены, вероятности того, что лояльность к президенту может исчезнуть. Якобы эти самые спецслужбы могут стать катализатором к изменению внутри России. Вы верите в эту немного наивную надежду?

- Я должен с вами согласиться, это кажется мне наивным. Следя за разными публикациями, которые выходят на эту тему, я вижу очень много хотелок, то есть люди хотят, чтобы так было, но в реальности нет доказательств, что так оно и есть. Я бы поверил больше людям, которые имеют контакт со спецслужбами, в этом смысле могу выделить последнее интервью бывшего шефа британской внешней разведки Ричарда Дирлава. Он гораздо ближе к истине: в реальности российская система очень твердая, искать в ней разногласия только из-за того, что спецоперацию в Украине забрали у пятой службы ФСБ и передали сейчас ГРУ, нельзя. Неважно, что российские власти сами называют происходящее спецоперацией, по факту идет война, это дело военных, поэтому очевидно, что самую главную роль в разведке, что касается Украины, играет ГРУ.

Но я бы вернулся к Дирлаву. Его прогноз все-таки говорит о том, что если даже будут какие-то изменения в Кремле, то они будут проведены со всей тщательностью, чтобы не расшатать лодку. Имеют место разные спекуляции о состоянии здоровья президента Путина и другие вещи, но они не доказаны. До сих пор это лишь догадки.

- Что придает монолитности спецслужбам России? Почему они настолько сплочены вокруг президента, хотя на самом деле личные риски для каждого руководителя этих служб сейчас очень высокие, особенно учитывая, что сейчас происходит с Россией на международной арене.

- Скажем так: самый худший вариант для руководителей этих служб — это то, что Россия окажется в полной изоляции, ее ждет судьба Ирана или Северной Кореи. Конечно, Россия — большая страна и ее связи с Европой и Америкой совсем на другом уровне. Той изоляции, которой подвергли Северную Корею или Иран, никогда не будет, потому что Россия все-таки связана с европейскими культурой, экономикой. Может быть, люди станут невыездными, на них наложат санкции, но они понимают этим риски.

- А выезжать за рубеж на самом деле они давно не могут по внутренним правилам, которые существуют в России. То есть этим людям нечего терять?

- Они профессионалы и делают свою работу.

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Справка С 1991 по 2019 годы Антс Фрош занимал высокие посты на государственной службе, стал одним из создателей службы внешней разведки Эстонии, 20 лет находился на дипломатической службе. Был послом Эстонии при ЕС в Страсбурге, в Польше, Румынии и Болгарии.