Яхта российского олигарха вновь появилась на радарах

85-метровая яхта The Pacific в настоящее время находится недалеко от Мальты. Транспондер местоположения The Pacific указывает Египет в качестве следующей цели путешествия, однако ранее пунктом назначения яхты была указана Барселона.

До появления на Мальте местонахождение The Pacific было неизвестно, так как транспондер яхты (прибор отвечающий за передачу координат) был отключен почти две недели.

Испанские власти арестовали как минимум четыре роскошных лайнера, связанных с российскими олигархами, находящимися под санкциями Европейского Союза. Достигнув Египта, The Pacific, вероятно, может отправиться на Мальдивы или в Турцию, где нашли убежище другие яхты, связанные с русскими из санкционного списка.

Российские олигархи сейчас находятся под пристальным наблюдением, поскольку война в Украине длится уже четвертый месяц. Соединенные Штаты и Великобритания входят в число стран, применяющих санкции для наказания приближенных к Владимиру Путину. Италия, Испания и другие европейские правительства конфисковали виллы и роскошные автомобили, заморозили банковские счета, принадлежащие самым богатым гражданам России. Арестовано активов на сумму 2,25 миллиарда долларов.

Из-за возможных санкций и конфискаций роскошные суда ушли в места, где меньше возможностей подвергнуться аресту. Некоторые корабли прошли более 5000 морских миль с момента начала вторжения в феврале.

Турция стала популярным местом для российских мега-яхт, в том числе яхты Titan миллиардера Александра Абрамова стоимостью 100 миллионов долларов.

Леонид Михельсон - 44-й самый богатый человек в мире. Его состояние на данный момент составляет около 26,5 миллиардов долларов. Михельсон является генеральным директором Novatek, крупнейшего в России негосударственного поставщика природного газа. Novatek находится в санкционном списке США, но самому Михельсону санкции США не грозят. Novatek добывает около десяти процентов российского газа.

Неясно, находится ли Майкельсон на борту The Pacific.