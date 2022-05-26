Сейм поддержал демонтаж всех советских памятников до 15 ноября

Подготовленный парламентской комиссией по образованию, науке и культуре законопроект предусматривает, что органы самоуправления не позднее 15 ноября текущего года должны демонтировать объекты, прославляющие советский и нацистский режимы. Это касается и памятника в парке Победы в Риге.

Законопроект предусматривает, что органы местного самоуправления имеют право инициировать демонтаж объектов независимо от принадлежности объекта и без согласования с собственником земли или объекта.

Также законопроект гласит, что памятник воинам советской армии - освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы - должен быть демонтирован. Другие подлежащие демонтажу объекты, отвечающие установленным законом критериям, определит Кабинет министров.

В аннотации к законопроекту указано, что его цель - не допустить принижения ценностей Латвии как демократического и национального государства и угрозы им, выразить осуждение незаконным действиям оккупационных властей СССР и нацистской Германии, а также предотвратить ложное, неточное и предвзятое освещение исторических событий.

Законопроект запрещает установку в общественных местах памятников, произведений искусства и других объектов, отвечающих хотя бы одному из следующих критериев: памятник прославляет оккупацию СССР или нацистской Германии, связанное с ней событие или лицо, идеологию тоталитаризма, насилия, военную агрессию и идеологию войны, а также включает в себя символы советской власти или нацизма.

Однако в законопроекте подчеркивается, что он не распространяется на памятники, памятные знаки, мемориальные доски, памятные места и иные объекты, расположенные в местах захоронения погибших воинов, а также на мемориалы памяти жертв советского или нацистского террора.

По предложению представителя клуба "Декларация 4 мая" Илмы Чепане в аннотацию к законопроекту добавлено примечание о том, что закон основан на части 3-й преамбулы Конституции, которая гласит, что народ Латвии не признает оккупационные режимы.

Ранее RUS TVNET писал о подготовке этого законопроекта: