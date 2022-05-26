Кажоциньш: надо попытаться понять русское меньшинство

По словам Кажоциньша, предотвращение конфликтов — это познавательный процесс.

Кажоциньш подчеркнул важность определения общей цели и четкого общения во время войны, отметив, что если цель четко не определена, легко принимать неудачные решения перед лицом непредвиденных обстоятельств.

В свою очередь генерал-майор в отставке из Финляндии Пекка Товери подчеркивал важность обороны страны и чувства доверия между государством и населения во время войны.

В Финляндии, по словам Пекка Товери, население готово защищать страну, если возникнет такая необходимость. Военная служба обязательна для всех мужчин в Финляндии, и граждане обычно доверяют государственным и военным чиновникам. Кроме того, в кризисных ситуациях финские министерства общаются друг с другом для поиска решений и координации ситуации.

Однако Пекка также подчеркивал, что войну нельзя выиграть, только обороняясь, необходимо также переходить в наступление.

В завершение конференции руководитель Центра стратегических коммуникаций НАТО Stratcom Янис Сартс заявил, что время западного доминирования закончилось, началось время системных конфликтов, которые он назвал "борьбой за умы". Сартс также указал на необходимость инвестировать в решение проблем информации и общества, признав, что это комплексное решение.