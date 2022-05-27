Новый министр ожидает от служб МВД готовности адаптироваться к реальной ситуации

Он отметил, что каждый член общества сегодня должен понимать, что больше не живет в таких же комфортных геополитических условиях, как раньше. Ситуация изменилась и глобально, и на национальном уровне, и каждый должен очень ответственно относиться к своим словам и действиям.

"Этого же я ожидаю и от оперативных служб - что они свою деятельность будут приспосабливать к реальной ситуации, какой она сейчас является и на национальном, и на геополитическом уровне. С этим надо считаться, нам эту готовность нужно повышать", - отметил министр.

Говоря о том, что это означает на практике, Эклонс сказал, что необходимо усиливать сотрудничество органов внутренних дел с самоуправлениями, консультируясь по принимаемым решениям и действиям и работая в более тесной связке.

Министр отметил, что действующее нормативное регулирование по организации массовых мероприятий в значительной степени было разработано для "мирного времени", но усиление сотрудничества даже без изменения нормативных актов возможно уже сегодня.