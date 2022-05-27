Пт, 27.05.2022
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Дмитрий Певцов, российский актер и депутат Госдумы РФ

В Приморском крае депутаты потребовали у Путина прекратить войну. Их лишили права голоса

Город Попасное. 26 мая 2022 года ФОТО: Reuters/ScanPix

Депутат от КПРФ Леонид Васюкевич на заседании законодательного собрания Приморского края зачитал обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить "специальную военную операцию", сообщают российские СМИ.

"Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране", - цитирует Васюкевича "Медуза".

Он также рассказал, что обращение подписали депутаты Наталья Кочугова, Александр Сустов и Геннадий Шульга. 

Видеозапись выступления Васюкевича опубликовал Telegram-канал Newsbox24.tv. На записи видно, что депутата постоянно пытаются перебить.

За такую речь губернатор Олег Кожемяко потребовал вывести депутатов из зала и лишить их права голоса. В итоге Васюкевича и Шульгу лишили права голоса, а лидер фракции КПРФ Анатолий Долгачев заявил, что ничего не знал про это, назвал выступление своих товарищей несогласованным демаршем и пообещал принять "самые жесткие меры".

В свою очередь Шульга отметил, что "все про всё знали, но испугались".

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