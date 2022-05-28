ReTV: Критическая ситуация в детских поселках SOS

Относительно текущей ситуации с расходами в Детском поселке SOS в Валмиере говорится, что нет такой статьи бюджета, которая не увеличилась бы. Чтобы обеспечить уход за более чем 50 детьми, нужно платить за питание, транспорт, одежду и многие другие бытовые вещи. Эдийс Петерсонс, директор детского поселка SOS в Валмиере, говорит:

"Коммунальные услуги, конечно, оплачиваются централизованно, но действительно произошло очень резкое увеличение [расходов], особенно на газ.

прирост за год составил 500%. С остальными расходами мы разбираемся прямо сейчас, а там посмотрим, потому что некоторые экономисты прогнозируют, что самые трудные времена настанут осенью".

Ассоциация "Детские поселки SOS" не только осуществляет уход на дому в двух деревнях, но и предоставляет семьям другие социальные услуги. Ежегодно помощь оказывается около 1200 детям.

Сейчас сложилась очень трудная финансовая ситуация. Илзе Палея, директор Ассоциации Детских поселков SOS:

"Ситуация очень, очень серьезная.

Можно даже сказать, что критическая, потому что мы получаем оплату за услуги от органов местного самоуправления, но платы за них недостаточно, поэтому пожертвования и помощь общества также составляют большую частью".

Цены на различные товары и услуги растут, а пожертвования падают. Это важная часть содержания деревень и предоставления услуг - в прошлом году было получено почти два миллиона евро в виде пожертвований и подарков как из Латвии, так и из-за рубежа. "В настоящее время мы в основном получаем пожертвования для украинцев, в помощь семьям с детьми, которые находятся в поле зрения нашего объединения. Спасибо за вашу солидарность, но, с другой стороны, подумайте о том, что наши собственные дети тоже нуждаются в помощи", - говорит Илзе Палея.

Кроме того, из этого дохода также покрывается заработная плата сотрудников. Здесь тоже организация видит проблему. Илзе Палея: "В настоящее время ситуация на рынке труда критическая, фактически ощущается нехватка людей, которые могли бы работать в сфере ухода за детьми и социальной защиты. Мы вынуждены повышать зарплаты нашим сотрудникам".

Например, SOS матери получают в среднем 1100 евро в месяц при полном рабочем дне. Чтобы избежать трудностей, ассоциация будет просить муниципалитеты увеличить дотации, но и это нельзя гарантировать. "Мы знаем, что денег в органах местного самоуправления столько, сколько есть. Переговоры будут непростыми, надо найти общие решения, потому что, не дай Бог, от этого пострадает благополучие детей, развитие ребенка, здоровье", - подчеркивает Эдийс Петерсонс.

Если у организации не останется ресурсов, а муниципалитеты не смогут помочь финансово, детям, живущим в селе в условиях, приближенных к семейной среде, скорее всего, придется искать другую форму дома и ухода.

Пожертвовать деньги организации можно на сайте.

Полный сюжет передачи ReTV на латышском языке: