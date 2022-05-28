Законопроект о Гражданском союзе: депутаты не пришли к единому мнению

Кришьянис Фелдманис (Новая консервативная партия) и Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") выразили уверенность, что законопроект о Гражданском союзе будет рассмотрен на ближайшем заседании Сейма, которое запланировано на четверг, 2 июня. Депутаты заявили, что нет оснований полагать, что призыв Национального объединения снять законопроект с повестки дня на заседании на этой неделе изменит его дальнейшее рассмотрение.

И консерваторы, и "Новое Единство" поддерживают законопроект, но обе партии не видят смысла убеждать других депутатов проголосовать за него. "Есть определенные стороны, которые считают, что независимо от того, что решил суд, личное мнение важнее", — сказал Фелдманис.

Эдвинс Шноре (Национальное объединение) сказал, что есть несколько вариантов развития событий - в силе предложение рассмотреть законопроект в 14-ом Сейме. Депутат также допускает возможность того, что законопроект может вообще не рассматриваться - это зависит от соотношения сил в следующем Сейме.

Шноре уверен, что у законопроекта нет стабильной поддержки в парламенте.

Илмар Дуритис ("Для развития/За!") указал на попытки Национального объединения отложить рассмотрение законопроекта до начала работы нового Сейма, заявив, что не поддерживающие законопроект депутаты готовы сделать все возможное, чтобы отсрочить его вступление в силу, в том числе путем внесения абсурдных предложений.

Принятие законопроекта, по словам депутата, отражает готовность Сейма уважать решения Конституционного суда, а также равное отношение к представителям общества.

Депутат заявил, что партия "Для развития/За!" пытается поговорить с депутатами , обращая их внимание на важность проблемы, но "очень трудно убедить человека, который как-то сформировал свои взгляды в течение жизни. У этого человека должно быть огромное желание изменить свою позицию".

Политик был убежден, что после принятия законопроекта о Гражданском союзе его противники поймут, что ничего не изменилось и что он не представляет угрозы для каких-либо ценностей, разрешена только регистрация отношений и совместное проживание.

Уже сообщалось, что Сейм в четверг снял с повестки дня законопроект о Гражданском союзе, который должен был быть рассмотрен в окончательном чтении.

Законопроект был исключен из повестки дня по инициативе Национального объединения.

Председатель Юридической комиссии Сейма Янис Бутанс (Новая консервативная партия) сообщил, что законопроект снова будет в повестке дня на следующей неделе, тогда и будет видно, достаточно ли голосов для его принятия. По мнению политика, "затягивать" его принятие нецелесообразно, поскольку необходимо выполнить решение Конституционного суда.

Депутат рассчитывает, что принятие законопроекта поддержат представляемые им "консерваторы", а также "Новое единство" и "Для развития/За!". Он надеется, что в голосовании примет участие достаточное количество других членов, которые примут участие в голосовании чтобы можно было собрать кворум и принять законопроект.